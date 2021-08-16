Жители Кривошлыковского в Ростове оспорят решение суда о признании дома №4 аварийным

Представители нескольких крупных департаментов обслуживания жилого фонда Ростова-на-Дону встретились с жителями аварийного дома на переулке Кривошлыковском и проинформировали их об итогах экспертизы здания. В настоящий момент было установлено, что техническое состояние дома является недопустимым в первом и третьем подъездах, а также аварийным во втором подъезде здания.
Собственникам сообщили, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал им в удовлетворении иска против городской администрации, выпустившей постановление «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: пер. Кривошлыковский, 4, аварийным и подлежащим сносу». После того, как решение Ленинского районного суда вступит в законную силу, власти могут изъять землю для муниципальных нужд и начать выкуп помещений у собственников жилья.
Однако жители аварийного здания решили отстоять свой дом на новом заседании суда и подать опелляцию на решение суда. Во время встречи с сотрудниками администрации жильцы сообщили, что уверены, расселение их дома - лишь способ сэкономить на капитальном ремонте здания, который оценили в 80 миллионов рублей.
Напоминаем, решение суда вступает в законную силу только через 30 дней, так что жильцы все еще могут оспорить его в суде.