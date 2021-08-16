Жители Кривошлыковского в Ростове оспорят решение суда о признании дома №4 аварийным

Собственникам сообщили, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал им в удовлетворении иска против городской администрации, выпустившей постановление «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: пер. Кривошлыковский, 4, аварийным и подлежащим сносу». После того, как решение Ленинского районного суда вступит в законную силу, власти могут изъять землю для муниципальных нужд и начать выкуп помещений у собственников жилья.