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Жулин прокомментировал победу Тарасовой и Морозова на турнире

16 августа 2021, 14:42
Фото: pxhere.com
Россияне оказались лучшими на турнире Cranberry Cup в США.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин, поставивший короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, отреагировал на победу пары на предсезонном турнире в Бостоне.

«Конечно, победа Тарасовой и Морозова в Бостоне - отличный старт Тутберидзе в парном катании. Понятно, что когда есть сорванный элемент, то программа немножко проседает, но мне в целом все очень понравилось - и короткая, и произвольная. Произвольная была прямо отличной», - приводит слова Жулина "Советский спорт".

Напомним, личными тренерами фигуристов в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Этери впервые тренирует пару.

Тарасова и Морозов - серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, двукратные серебряные и бронзовые медалисты чемпионата мира, победители и бронзовые призеры финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы, серебряные медалисты зимней Универсиады, многократные призеры чемпионатов России.

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