Жулин прокомментировал победу Тарасовой и Морозова на турнире

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин, поставивший короткую программу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, отреагировал на победу пары на предсезонном турнире в Бостоне.
«Конечно, победа Тарасовой и Морозова в Бостоне - отличный старт Тутберидзе в парном катании. Понятно, что когда есть сорванный элемент, то программа немножко проседает, но мне в целом все очень понравилось - и короткая, и произвольная. Произвольная была прямо отличной», - приводит слова Жулина "Советский спорт".
Напомним, личными тренерами фигуристов в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Этери впервые тренирует пару.
Тарасова и Морозов - серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, двукратные серебряные и бронзовые медалисты чемпионата мира, победители и бронзовые призеры финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы, серебряные медалисты зимней Универсиады, многократные призеры чемпионатов России.