Жулин прокомментировал победу Тарасовой и Морозова на турнире

«Конечно, победа Тарасовой и Морозова в Бостоне - отличный старт Тутберидзе в парном катании. Понятно, что когда есть сорванный элемент, то программа немножко проседает, но мне в целом все очень понравилось - и короткая, и произвольная. Произвольная была прямо отличной», - приводит слова Жулина "Советский спорт".