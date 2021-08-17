Новости Ростовской области о начале учебного года оффлайн и планах победить бедность

В заявке значится, что больше всего средств пойдет на улицу Маршальскую - на ее ремонт выделено почти 26 миллионов. Ремонт оставшихся двух улиц обойдется в 5,4 и 7,6 миллиона рублей. Более дорогостоящий ремонт улицы Кропоткина захватит участок от Гаккеля до Тихвинского. Работы исполнитель должен будет завершить до декабря 2021 года, предоставив гарантию службы дорожного покрытия в несколько лет.