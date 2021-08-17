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Posted 17 августа 2021, 15:09

Published 17 августа 2021, 15:09

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

Новости Ростовской области о начале учебного года оффлайн и планах победить бедность

Новости Ростовской области о начале учебного года оффлайн и планах победить бедность

17 августа 2021, 15:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области учебный год начнется без удаленки, к 2024 году обещают рост зарплат, а также в Ростове-на-Дону проведут ремонт дорог за 39 млн рублей. Картина дня в обзоре RostovGazeta.

Снова в школу

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что учебный год в школах Ростовской области начнется в обычном режиме работы оффлайн. Хоть эпидемиологическая ситуация в регионе остается очень тяжелой и напряженной в дистанционном обучении пока нет острой необходимости.

Евгений Ковалев рассказал, что благодаря введенным ранее коронавирусным ограничениям ни персонал учебных заведений, ни дети пока не заболевают, а потому процесс обучения может происходить в очной форме.

Однако торжественные линейки для всех, кроме учащихся первых классов, в регионе все же запретят.

Новые дороги

В Ростове-на-Дону начали поиск подрядчиков, которые произведут ремонт дорог на улицах Кропоткина, Маршальской и Писательской. Общая стоимость контракта, размещенного дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры, составила 39 миллионов рублей.

В заявке значится, что больше всего средств пойдет на улицу Маршальскую - на ее ремонт выделено почти 26 миллионов. Ремонт оставшихся двух улиц обойдется в 5,4 и 7,6 миллиона рублей. Более дорогостоящий ремонт улицы Кропоткина захватит участок от Гаккеля до Тихвинского. Работы исполнитель должен будет завершить до декабря 2021 года, предоставив гарантию службы дорожного покрытия в несколько лет.

Глобальные планы

Власти Ростовской области поделились оптимистичными планами роста зарплат к 2024 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, они ожидают, что через три года средняя зарплата достигнет 46,1 тысячи рублей.

Обеспечить эту сумму должно увеличение зарплат в 2021 году на 7,4%. Дальше, как прогнозируют власти, темпы роста будут составлять около 6% ежегодно.

Власти Ростовской области прогнозируют рост зарплат и уменьшение бедности к 2024 году
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Реализация данного прогноза к 2025 году должна сократить долю бедного населения на 10,7% при сохранении уровня инфляции на показателе в 4%.

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