Новости Ростовской области о начале учебного года оффлайн и планах победить бедность

Posted 17 августа 2021, 15:09
Published 17 августа 2021, 15:09
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
Снова в школу
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что учебный год в школах Ростовской области начнется в обычном режиме работы оффлайн. Хоть эпидемиологическая ситуация в регионе остается очень тяжелой и напряженной в дистанционном обучении пока нет острой необходимости.
Евгений Ковалев рассказал, что благодаря введенным ранее коронавирусным ограничениям ни персонал учебных заведений, ни дети пока не заболевают, а потому процесс обучения может происходить в очной форме.
Однако торжественные линейки для всех, кроме учащихся первых классов, в регионе все же запретят.
Новые дороги
В Ростове-на-Дону начали поиск подрядчиков, которые произведут ремонт дорог на улицах Кропоткина, Маршальской и Писательской. Общая стоимость контракта, размещенного дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры, составила 39 миллионов рублей.
В заявке значится, что больше всего средств пойдет на улицу Маршальскую - на ее ремонт выделено почти 26 миллионов. Ремонт оставшихся двух улиц обойдется в 5,4 и 7,6 миллиона рублей. Более дорогостоящий ремонт улицы Кропоткина захватит участок от Гаккеля до Тихвинского. Работы исполнитель должен будет завершить до декабря 2021 года, предоставив гарантию службы дорожного покрытия в несколько лет.
Глобальные планы
Власти Ростовской области поделились оптимистичными планами роста зарплат к 2024 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, они ожидают, что через три года средняя зарплата достигнет 46,1 тысячи рублей.
Обеспечить эту сумму должно увеличение зарплат в 2021 году на 7,4%. Дальше, как прогнозируют власти, темпы роста будут составлять около 6% ежегодно.
Реализация данного прогноза к 2025 году должна сократить долю бедного населения на 10,7% при сохранении уровня инфляции на показателе в 4%.