Перевозка пассажиров жителем из Новочеркасска привела к конфискации его автобуса

«В прошлом году прокуроров Ростовской области и Новочеркасска сняли с должностей. Но начальник Южного Управления Ространснадзора остался, поэтому моя проблема так и не решена. Как мне передали, я якобы просто попал „под заказ“, поскольку моим примером заинтересованные лица показывают, что никто не должен работать на заказных пассажирских перевозках. Но для чего тогда мы создаем ИП, платим налоги, получаем лицензию? Да, сегодня я продолжаю работать на маршруте, но так и не могу вернуть свой транспорт — он конфискован. Автобус малой вместимости мне приходится брать в аренду, на оплату которой уходит большая часть дохода», — говорит Роман Манафов.