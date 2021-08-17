Перевозка пассажиров жителем из Новочеркасска привела к конфискации его автобуса

Posted 17 августа 2021, 10:05
Published 17 августа 2021, 10:05
Modified 11 сентября 2022, 15:47
Updated 11 сентября 2022, 15:47
Индивидуальный предприниматель Роман Манафов занимается перевозкой пассажиров по заказу, в рамках договоров, на маршруте «Шахты-Гуково».
«С рейсовым автобусом мы почти не пересекались, поскольку он ездил от одного вокзала, на другой. А я на вокзалы не заезжал. Ездил по другим улицам, правда, трасса у нас одна. Проблемы у меня начались еще в 2018 году. И хотя я имел договор и списки пассажиров, за регулярные перевозки Южным Управлением Ространснадзора меня оштрафовали на 100 тыс. рублей якобы за то, что мой автобус малой вместимости „Форд Транзит“ мешает движению рейсового автобуса», — рассказывает Роман Манафов.
Он вспоминает, что в 2019 году у него возникли сложности с получением лицензии.
«И когда я ехал писать очередное заявление, на которые постоянно получал отказ, меня остановили „транспортники“, составили протокол и забрали автобус на штрафстоянку. В результате опять суд, автобус конфискован, и выписан штраф 100 тыс. рублей», — сокрушается Манафов.
Он добавляет, что суды длятся до сих пор.
«В прошлом году прокуроров Ростовской области и Новочеркасска сняли с должностей. Но начальник Южного Управления Ространснадзора остался, поэтому моя проблема так и не решена. Как мне передали, я якобы просто попал „под заказ“, поскольку моим примером заинтересованные лица показывают, что никто не должен работать на заказных пассажирских перевозках. Но для чего тогда мы создаем ИП, платим налоги, получаем лицензию? Да, сегодня я продолжаю работать на маршруте, но так и не могу вернуть свой транспорт — он конфискован. Автобус малой вместимости мне приходится брать в аренду, на оплату которой уходит большая часть дохода», — говорит Роман Манафов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за раздавленный автомобиль ростовчанин отсудил у администрации почти 240 тыс руб.