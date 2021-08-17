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После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

17 августа 2021, 07:01
Фото: rosavtodor.gov.ru
Основную часть работ по ремонту федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перенесут на темное время суток, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Как пишет Donnews, мера позволит избежать огромных пробок на указанном участке.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта. Только с начала 2021 года на транспортные проблемы на М-4 «Дон» поступило более 200 жалоб, а местные жители назвали дорогу «позорищем».

Глава региона даже пригрозил увольнением своему заместителю Виктору Вовку, если ситуацию не исправят.

Отмечается, что до конца 2021 года на федеральной трассе М-4 «Дон» отремонтируют более 180 километров покрытия, в том числе и в Ростовской области.

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