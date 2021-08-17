После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта. Только с начала 2021 года на транспортные проблемы на М-4 «Дон» поступило более 200 жалоб, а местные жители назвали дорогу «позорищем».