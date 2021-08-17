После выговора Голубева трассу М-4 «Дон» будут ремонтировать по ночам

Как пишет Donnews, мера позволит избежать огромных пробок на указанном участке.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев резко раскритиковал своего заместителя Виктора Вовка из-за пробок на трассе и некачественного выполнения ремонта. Только с начала 2021 года на транспортные проблемы на М-4 «Дон» поступило более 200 жалоб, а местные жители назвали дорогу «позорищем».
Глава региона даже пригрозил увольнением своему заместителю Виктору Вовку, если ситуацию не исправят.
Отмечается, что до конца 2021 года на федеральной трассе М-4 «Дон» отремонтируют более 180 километров покрытия, в том числе и в Ростовской области.