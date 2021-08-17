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Расходы на здравоохранение в Ростовской области в 2021 году выросли почти на треть

17 августа 2021, 07:21
Фото: donland.ru
За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в Ростовской области на 28% увеличили расходы на здравоохранение, сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, на 14,5 % выросли расходы на социальную политику, почти на 17% на отрасли экономики, в основном на сельское и дорожное хозяйство. Расходы на коммунальное хозяйство остались на прежнем уровне. Всего же расходы регионального бюджета по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли на 8 миллиардов рублей.

Рост в 15% или на 14 миллиардов рублей показали и доходы областного бюджета. Увеличение доходов связано, в основном, с ростом налоговых поступлений: на 5,8 миллиарда рублей больше поступило налогов на прибыль компаний, почти на 3 миллиарда рублей от НДФЛ, на 1,5 миллиарда рублей налога на акциз.

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