Расходы на здравоохранение в Ростовской области в 2021 году выросли почти на треть

Кроме того, на 14,5 % выросли расходы на социальную политику, почти на 17% на отрасли экономики, в основном на сельское и дорожное хозяйство. Расходы на коммунальное хозяйство остались на прежнем уровне. Всего же расходы регионального бюджета по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли на 8 миллиардов рублей.