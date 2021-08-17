ЦИК РФ рассказал о доходах и имуществе депутатов ЕР от Ростовской области

Возглавляет федеральный список от Ростовской области ее губернатор Василий Голубев, у которого на банковских счетах 57,4 миллиона рублей. Помимо зарплаты и пенсии глава региона получает доход от банковских вкладов в нескольких банках. В родном регионе Голубев владеет небольшой квартирой, также ему принадлежит участок и два дома общей площадью около 500 квадратных метров в Московской области.
На втором месте в списке Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова с доходом в 2,7 миллиона рублей. Источниками ее дохода является зарплата и средства от ООО «Майлан Фарма», которое занимается оптовыми продажами фармацевтических товаров.
На третье место попал «Учитель года» Михаил Гуров, общий доход которого составляет 7,1 миллиона рублей, еще чуть больше миллиона лежит на счетах преподавателя. Доход он получает из 14 источников.
Следующим списке идет действующий депутат Госдумы Вячеслав Никонов с доходом в 25,8 миллиона рублей и накоплениями на счетах более 71 миллиона рублей. Также в списке действующие депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и Александр Шолохов.
Кроме того, на выборы от Ростовской области идут председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, глава пресс-службы регионального отделения «Единой России» Дмитрий Миненко, зампредседателя Законодательного собрания региона Вячеслав Василенко и генеральный директор АО «Каменскволокно» Владимир Лакунин.