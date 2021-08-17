ЦИК РФ рассказал о доходах и имуществе депутатов ЕР от Ростовской области

Возглавляет федеральный список от Ростовской области ее губернатор Василий Голубев, у которого на банковских счетах 57,4 миллиона рублей. Помимо зарплаты и пенсии глава региона получает доход от банковских вкладов в нескольких банках. В родном регионе Голубев владеет небольшой квартирой, также ему принадлежит участок и два дома общей площадью около 500 квадратных метров в Московской области.