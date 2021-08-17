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В особом режиме будут работать школы Ростова-на-Дону в новом учебном году

17 августа 2021, 09:13
Фото: 58schoolrostov.ucoz.ru
Из-за сложной ситуации по коронавирусу школы Ростова-на-Дону с 1 сентября будут работать в особом режиме, об этом стало известно в ходе заседании гордумы 17 августа.

Для исключения распространения коронавирусной инфекции на входах всех учебных заведений города создали фильтры. Кроме того, все школы оснастили аппаратно-программными комплексами для измерения температуры и обработки рук дезинфицирующими средствами.

Также в школах создали дополнительные входы и выходы, а классы оборудовали рециркуляторами. Более того, за лето от коронавируса привили 82% сотрудников учебных заведений.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о полной готовности школ к новому учебному году. По словам сити-менеджера, на безопасность учебных заведений города направили 126 миллионов рублей.

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