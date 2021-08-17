В особом режиме будут работать школы Ростова-на-Дону в новом учебном году

Для исключения распространения коронавирусной инфекции на входах всех учебных заведений города создали фильтры. Кроме того, все школы оснастили аппаратно-программными комплексами для измерения температуры и обработки рук дезинфицирующими средствами.
Также в школах создали дополнительные входы и выходы, а классы оборудовали рециркуляторами. Более того, за лето от коронавируса привили 82% сотрудников учебных заведений.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о полной готовности школ к новому учебному году. По словам сити-менеджера, на безопасность учебных заведений города направили 126 миллионов рублей.