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В Ростове ужесточили правила вырубки деревьев при строительстве

17 августа 2021, 08:43
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону утвердили положение о получении разрешения на вырубку зеленых насаждений при возведении модульных строений, решение приняли на заседании гордумы 17 августа.

До настоящего времени в городе не был урегулирован вопрос о правилах уничтожения зеленых насаждений при строительстве некапитальных строений, в частности модульных зданий больниц, детсадов и прочих соцобъектов.

Депутаты гордумы единогласно проголосовали за добавление в правила пересадки деревьев и компенсационного озеленения кроме капитальных строений и модульных. Теперь при проведении строительства или реконструкции модульных зданий придется получать разрешение на перемещение или вырубку деревьев.

Кроме того, в статьи по компенсационному озеленению добавили правки, теперь подрядчики обязаны ухаживать за деревьями до их полного укоренения и роста до таких размеров, когда они выполняют свои функции. Также в стоимость компенсационного озеленения внесли все расходы, связанные с покупкой, посадкой и уходом за зелеными насаждениями до тех пор, пока они не станут взрослыми.

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