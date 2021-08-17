В Ростове ужесточили правила вырубки деревьев при строительстве

До настоящего времени в городе не был урегулирован вопрос о правилах уничтожения зеленых насаждений при строительстве некапитальных строений, в частности модульных зданий больниц, детсадов и прочих соцобъектов.
Депутаты гордумы единогласно проголосовали за добавление в правила пересадки деревьев и компенсационного озеленения кроме капитальных строений и модульных. Теперь при проведении строительства или реконструкции модульных зданий придется получать разрешение на перемещение или вырубку деревьев.
Кроме того, в статьи по компенсационному озеленению добавили правки, теперь подрядчики обязаны ухаживать за деревьями до их полного укоренения и роста до таких размеров, когда они выполняют свои функции. Также в стоимость компенсационного озеленения внесли все расходы, связанные с покупкой, посадкой и уходом за зелеными насаждениями до тех пор, пока они не станут взрослыми.