В Ростове ужесточили правила вырубки деревьев при строительстве

Кроме того, в статьи по компенсационному озеленению добавили правки, теперь подрядчики обязаны ухаживать за деревьями до их полного укоренения и роста до таких размеров, когда они выполняют свои функции. Также в стоимость компенсационного озеленения внесли все расходы, связанные с покупкой, посадкой и уходом за зелеными насаждениями до тех пор, пока они не станут взрослыми.