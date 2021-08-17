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Власти Ростовской области прогнозируют рост зарплат и уменьшение бедности к 2024 году

17 августа 2021, 06:40
Фото: pexels.com
В Ростовской области к 2024 году средняя зарплата будет достигать 46,1 тысячи рублей, сообщается в прогнозе социально-экономического развития региона.

Власти предполагают, что в этому году зарплата должна вырасти на 7,4%. В дальнейшем темы роста составят около 6% в год. В документе говорится, что к 2025 году доля бедного населения уменьшится до 10,7%. Инфляция до 2024 года будет сохраняться на уровне 4%.

Ранее появилась информация, что среднестатическому жителю Ростовской области требуется свыше 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Более 19% ростовчан не смогут накопить миллион рублей даже за 30 лет.

Напомним, более полумиллиона бедных насчитали в Ростовской области.

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