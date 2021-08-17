Власти Ростовской области прогнозируют рост зарплат и уменьшение бедности к 2024 году

Власти предполагают, что в этому году зарплата должна вырасти на 7,4%. В дальнейшем темы роста составят около 6% в год. В документе говорится, что к 2025 году доля бедного населения уменьшится до 10,7%. Инфляция до 2024 года будет сохраняться на уровне 4%.
Ранее появилась информация, что среднестатическому жителю Ростовской области требуется свыше 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Более 19% ростовчан не смогут накопить миллион рублей даже за 30 лет.
Напомним, более полумиллиона бедных насчитали в Ростовской области.