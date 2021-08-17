Врач-педиатр Сергей Мясников возглавил горздрав Ростова-на-Дону

Новый глава горздрава родился в Ставропольском крае в 1974 году, окончил Астраханскую медакадемию, с 2010 года работал в муниципальных медучреждениях Ростова-на-Дону. Работал врачом-педиатром в детской поликлинике №1, прошел путь до должности заместителя главврача. С августа 2015 года возглавлял ростовскую детскую поликлинику №8, а в 2016 году занял должность главного врача поликлиники №17.