rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врач-педиатр Сергей Мясников возглавил горздрав Ростова-на-Дону

17 августа 2021, 07:37
Фото: dgp17.ru
Мясников Сергей
Новым руководителем городского управления здравоохранения в Ростове-на-Дону стал Сергей Мясников, кандидатуру 17 августа утвердили на заседании гордумы

Кандидатуру Сергея Мясникова на заседании городской Думы седьмого созыва предложижил глава администрации Алексей Логвиненко.

Новый глава горздрава родился в Ставропольском крае в 1974 году, окончил Астраханскую медакадемию, с 2010 года работал в муниципальных медучреждениях Ростова-на-Дону. Работал врачом-педиатром в детской поликлинике №1, прошел путь до должности заместителя главврача. С августа 2015 года возглавлял ростовскую детскую поликлинику №8, а в 2016 году занял должность главного врача поликлиники №17.

Напомним, бывшая глава горздрава Ростова Ольга Мельникова уволилась по собственному желанию в конце июля. На своей должности она проработала чуть более полугода, причиной увольнения стал переезд в другой город.

Материалы по теме
Вице-премьер Хуснуллин назначен куратором Южного федерального округаГлавой администрации Тацинского района назначили Сергея СагайлоСергей Буйлов назначен новым президентом Natura Siberica
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00