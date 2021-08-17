Железнодорожный район Ростова-на-Дону возглавил 34-летний Андрей Косенко

Напомним, что кандидатуру Косенко предложил глава администрации города Алексей Логвиненко. Во вторник, 17 августа, этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы.
Парламентарии согласовали этот вопрос и одобрили кандидатуру Косенко на этом посту. Добавим, что сейчас ему 34 года.
До этого Косенко работал в должности замглавы администрации Кировского района.
Ранее свой пост из-за переезда покинула начальник управления здравоохранения Ольга Мельникова. Эту должность занял врач-педиатр Сергей Мясников.