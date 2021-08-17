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Железнодорожный район Ростова-на-Дону возглавил 34-летний Андрей Косенко

17 августа 2021, 08:09
Фото: rostov-gorod.ru
Андрей Косенко
В Ростове-на-Дону главой администрации Железнодорожного района назначили Андрея Косенко, прозвучало на заседании Гордумы.

Напомним, что кандидатуру Косенко предложил глава администрации города Алексей Логвиненко. Во вторник, 17 августа, этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы.

Парламентарии согласовали этот вопрос и одобрили кандидатуру Косенко на этом посту. Добавим, что сейчас ему 34 года.

До этого Косенко работал в должности замглавы администрации Кировского района.

Ранее свой пост из-за переезда покинула начальник управления здравоохранения Ольга Мельникова. Эту должность занял врач-педиатр Сергей Мясников.

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