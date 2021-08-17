Жители РФ получили советы, куда инвестировать небольшие суммы

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова эксперта, начинающие инвесторы могут вкладывать небольшие суммы.
Например если, при вложении 10 тысяч рублей человека не удовлетворяет доходность депозитного счета, другим вариантом могут быть облигации.
Речь может идти как о государственных облигациях, так и об облигациях других организаций. Там доходность может подниматься до шести-семи процентов.
За ними по показателю доходности следуют приобретений акций и инвестирование в фонды. Но надо не забывать, что с ростом доходности выше и и риски потерять вложенные деньги.