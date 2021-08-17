rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Золотым медалистам Олимпиады из Ростова заплатят по 1,5 млн рублей

17 августа 2021, 09:41
Фото: instagram.com/olympic_russia
Спортсмены Ростова-на-Дону, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Токио, получат от города по 1,5 миллиона рублей, стало известно на заседании гордумы.

Серебряным медалистам выплатят по одному миллиону рублей, бронзовым — по 500 тысяч рублей.

Кроме того, поощрительные выплаты предусмотрели и для тренеров спортсменов-медалистов: за золотую медаль 500 тысяч рублей, за серебряную 300 тысяч рублей, за бронзовую 200 тысяч рублей. Деньги выплатят из городского бюджета.

На Олимпийских играх в Токио от Ростовской области участвовали 19 спортсменов, из них 12 человек — от Ростова. Ростовские спортсмены завоевали четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды.

Материалы по теме
Ростовская фехтовальщица Коробейникова принесла России бронзу на Олимпиаде в ТокиоВеснина и Кудерметова пробились в третий раунд Олимпиады в пареЕкатерина Ильина: На финал Олимпиады-2020 не хватило эмоций
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00