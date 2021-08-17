Золотым медалистам Олимпиады из Ростова заплатят по 1,5 млн рублей

Серебряным медалистам выплатят по одному миллиону рублей, бронзовым — по 500 тысяч рублей.
Кроме того, поощрительные выплаты предусмотрели и для тренеров спортсменов-медалистов: за золотую медаль 500 тысяч рублей, за серебряную 300 тысяч рублей, за бронзовую 200 тысяч рублей. Деньги выплатят из городского бюджета.
На Олимпийских играх в Токио от Ростовской области участвовали 19 спортсменов, из них 12 человек — от Ростова. Ростовские спортсмены завоевали четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды.