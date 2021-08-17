Золотым медалистам Олимпиады из Ростова заплатят по 1,5 млн рублей

Кроме того, поощрительные выплаты предусмотрели и для тренеров спортсменов-медалистов: за золотую медаль 500 тысяч рублей, за серебряную 300 тысяч рублей, за бронзовую 200 тысяч рублей. Деньги выплатят из городского бюджета.