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Posted 18 августа 2021, 12:31

Published 18 августа 2021, 12:31

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

ЕР в связке с правительством разработали направления программы «Санитарный щит»

ЕР в связке с правительством разработали направления программы «Санитарный щит»

18 августа 2021, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Партия «Единая Россия» совместно с Правительством Российской Федерации создала основные направления проекта «Санитарный щит». Инициатива по его разработке будет включена в народную программу единороссов.

В новый проект войдет несколько направлений. Это и создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты, и применение эффективных тест-систем, и своевременный прогноз возможных эпидемий, информирует nashgorod.ru.

Программу станут выстраивать на современной инфраструктуре. Под ней понимаются лаборатории, научные центры, программные платформы для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Реализация проекта положительно повлияет на доступность и скорость диагностики инфекций для каждого человека, живущего даже в труднодоступной местности. Программа поможет развить лабораторную сеть.

Эпидемия продемонстрировала потребность в подготовке медицинского персонала другого уровня. Нужны эксперты, напрямую уделяющие внимание проблеме, касающейся эпидемиологической безопасности, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Уже скоро власти выделят порядка 30 миллиардов рублей на создание новой системы предоставления медицинской помощи и выстраивание биологической безопасности.

Главный государственный санитарный врач Анна Попова поддерживает разработку новой инициативы партии. По словам специалиста, этот проект укрепит сеть лабораторий, расширит доступность медицинских услуг для людей и посодействует формированию санитарной культуры.

Сайт «Единой России» сообщает, что не так давно сам президент страны Владимир Путин призывал создать «щит» в сфере санитарной безопасности. Политик подчеркнул, что в случае появления похожей на COVID-19 инфекции РФ придется максимально быстро начать действовать в направлении защиты здоровья населения. Так, за четыре дня надо создать собственные тест-системы, в кратчайшее время разработать свою эффективную вакцину.

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