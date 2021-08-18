ЕР в связке с правительством разработали направления программы «Санитарный щит»

Posted 18 августа 2021, 12:31
Published 18 августа 2021, 12:31
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
В новый проект войдет несколько направлений. Это и создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты, и применение эффективных тест-систем, и своевременный прогноз возможных эпидемий, информирует nashgorod.ru.
Программу станут выстраивать на современной инфраструктуре. Под ней понимаются лаборатории, научные центры, программные платформы для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Реализация проекта положительно повлияет на доступность и скорость диагностики инфекций для каждого человека, живущего даже в труднодоступной местности. Программа поможет развить лабораторную сеть.
Эпидемия продемонстрировала потребность в подготовке медицинского персонала другого уровня. Нужны эксперты, напрямую уделяющие внимание проблеме, касающейся эпидемиологической безопасности, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.
Уже скоро власти выделят порядка 30 миллиардов рублей на создание новой системы предоставления медицинской помощи и выстраивание биологической безопасности.
Главный государственный санитарный врач Анна Попова поддерживает разработку новой инициативы партии. По словам специалиста, этот проект укрепит сеть лабораторий, расширит доступность медицинских услуг для людей и посодействует формированию санитарной культуры.
Сайт «Единой России» сообщает, что не так давно сам президент страны Владимир Путин призывал создать «щит» в сфере санитарной безопасности. Политик подчеркнул, что в случае появления похожей на COVID-19 инфекции РФ придется максимально быстро начать действовать в направлении защиты здоровья населения. Так, за четыре дня надо создать собственные тест-системы, в кратчайшее время разработать свою эффективную вакцину.