ЕР в связке с правительством разработали направления программы «Санитарный щит»

Сайт «Единой России» сообщает, что не так давно сам президент страны Владимир Путин призывал создать «щит» в сфере санитарной безопасности. Политик подчеркнул, что в случае появления похожей на COVID-19 инфекции РФ придется максимально быстро начать действовать в направлении защиты здоровья населения. Так, за четыре дня надо создать собственные тест-системы, в кратчайшее время разработать свою эффективную вакцину.