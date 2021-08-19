Халатностью назвал эксперт нежелание приезжих ростовчан сдать тест на COVID-19

Posted 19 августа 2021, 07:35
Published 19 августа 2021, 07:35
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Прохождение ПЦР-теста на выявление коронавируса собеседник считает вынужденной необходимостью для недопущения распространения опасного заболевания.
«Все логично, ведь вакцинированным по прибытию из другой страны не надо сдавать ПЦР-тест. Ну, а если человек не захотел делать прививку, поехал заграницу, вернулся, где гарантии, что он не заражен?» — поясняет Максим Гурин.
Он уверен, что, вернувшись из другой страны, люди игнорируют прохождение теста не из-за проблем с финансами.
«Не думаю, что человек, который нашел деньги на путевку заграницу, не смог найти дополнительно 1,5 тыс. рублей на прохождение теста. Скорее всего дело в обычной халатности и лени», — делится мнением Гурин.
Напомним, что порядка 600 жителей Ростовской области оштрафовали после возвращения из других стран за то, что после возвращения в страну, они не сдали ПЦР-тест на COVID-19.