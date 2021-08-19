rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2021, 07:35

Published 19 августа 2021, 07:35

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Халатностью назвал эксперт нежелание приезжих ростовчан сдать тест на COVID-19

Халатностью назвал эксперт нежелание приезжих ростовчан сдать тест на COVID-19

19 августа 2021, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Люди, которые возвращаются после отдыха из других стран и не сдают ПЦР- тест на COVID-19, делают это не из-за недостатка денег, а из-за обычной лени и халатности, сообщил RostovGazeta директор турагентства «Горячие туры» Максим Гурин.

Прохождение ПЦР-теста на выявление коронавируса собеседник считает вынужденной необходимостью для недопущения распространения опасного заболевания.

«Все логично, ведь вакцинированным по прибытию из другой страны не надо сдавать ПЦР-тест. Ну, а если человек не захотел делать прививку, поехал заграницу, вернулся, где гарантии, что он не заражен?» — поясняет Максим Гурин.

Он уверен, что, вернувшись из другой страны, люди игнорируют прохождение теста не из-за проблем с финансами.

«Не думаю, что человек, который нашел деньги на путевку заграницу, не смог найти дополнительно 1,5 тыс. рублей на прохождение теста. Скорее всего дело в обычной халатности и лени», — делится мнением Гурин.

Напомним, что порядка 600 жителей Ростовской области оштрафовали после возвращения из других стран за то, что после возвращения в страну, они не сдали ПЦР-тест на COVID-19.

Материалы по теме
Ростовчане заявили, что не могут получить результаты тестов на коронавирусВрач рассказал, когда в Ростове отменят ограничения из-за COVID-19В супермаркете в Ростове торговали просроченными тестами на коронавирус
#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика