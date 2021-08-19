Как разобраться в квитанции ЖКХ

Posted 19 августа 2021, 09:33
Published 19 августа 2021, 09:33
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
В понятие услуги ЖКХ входят электричество, водоснабжение, газ и многое другое. Все это просто на словах, а в квитанции порой ничего невозможно разобрать. Как научиться правильно читать платежки и что означает в квитанции ЖКХ определенная строка, в публикации RostovGazeta.
Обязательства по заполнению платежных квитанций закон возложил на УК. Но без жильцов она с этим не справится, так как нужны показания с приборов, за счет которых и получается сумма, необходимая для перечисления на счет компании.
В квитанции есть несколько услуг, которыми пользуются люди:
1. Капитальный ремонт общедомового имущества. Это фасады, крыша, внутренние помещения в доме.
2. Водоснабжение. Это горячая и холодная вода в кранах.
3. Обслуживание помещений. Это уборка и замена лампочек.
Отдельными платежками приходят суммы за электричество и газ, если дом к нему подключен. Дело в том, что эти услуги оказывают не через управляющие компании, а напрямую ресурсоснабжающие организации.
Электроэнергия в квитанции ЖКХ считается по счетчикам.
Она является обычным документом с большой таблицей, в нее внесены названия предоставляемых услуг, тарифы и размер денежных средств, которые придется заплатить.
Обычно эти документы стандартные и содержат несколько обязательных пунктов:
1. Фамилия, имя и отчество владельца квартиры или дома.
2. Адрес помещения.
3. Наименование поставщика услуги и его реквизиты.
4. QR-код.
5. Перечень услуг, которые получил абонент.
6. Тарифы на каждый вид услуги.
7. Итоговая сумма, которую требуется оплатить.
Встречаются также платежки, в которые включена проведенная работа по вывозу мусора, а также услуги водоотведения. Но тут все зависит от управляющей организации. Необходимая информация на квитанции ЖКХ может быть уточнена в управляющей компании.
Разница между этими двумя обозначениями станет понятна, если их расшифровать. ЖКХ — это жилищно-коммунальное хозяйство, которое является полноценной отраслью экономики. Она включает в себя перечень услуг, от которых зависит жизнеобеспечение.
ЖКУ — это более узкое понятие и расшифровывается как жилищно-коммунальные услуги. В нее входят несколько норм закона. О том, как читать квитанции ЖКХ, читайте ниже.
Сами квитанции могут отличаться друг от друга, все зависит от того, на каком основании человек является собственником помещения. Стоит уделить этому время и разобраться, как именно получается общая сумма к оплате.
Значительно влияют договоры, которые заключены с людьми. Так, существует такое понятие как договор соцнайма.
Кроме того, сумма может меняться из-за внесения изменений в нормативные акты. Соответствующие полномочия имеют региональные власти.
Есть несколько вариантов и они зависят от вида найма. Если говорится о социальном найме, то в коммунальные платежи включают еще оплату за аренду помещений.
В случае, когда собственник сдает свою квартиру или дом, то стороны договариваются самостоятельно, после чего отражают это в договоре. Распространены два варианта, когда арендатор оплачивает полностью коммуналку и когда он платит только за электричество и воду.
В правовое регулирование сферы ЖКХ входит ряд документов:
1. Закон о приватизации.
2. Конституция России.
3. Правовые акты в регионах.
4. Заключенные в частном порядке договоры.
5. Жилищный кодекс.
6. Постановления правительства в сфере ЖКХ.
Здесь можно найти наиболее полную информацию о тарифах, методах их формирования и погашении долгов, если они есть. Некоторые показатели могут менять власти на местах.
Очень часто люди берут в руки квитанции, чтобы уточнить вопросы по оплате и сталкиваются с аббревиатурами, которые не так просто расшифровать. Сейчас раскроем основные, чтобы в дальнейшем не возникало с этим проблем. Полная расшифровка квитанции ЖКХ ниже.
Это единая система информирования населения. Она знакома всем, кто получается смс-сообщения о том, что надвигается стихия. Это могут ливни, град или резкое усиление ветра.
Эти три буквы встречаются почти во всех платежках. Расшифровка — содержание общедомового имущества, о чем говорилось выше.
Это уборка помещений общего пользования, в том числе лестниц, коридоров и подъездов. О стоимости услуг договариваются жильцы и управляющая организация.
Если в доме установлен домофон, что есть практически везде, то эта аббревиатура обязательно появится в квитанции. Она означает переговорно-замочное устройство, которое за счет жильцов поддерживают в работоспособном состоянии.
В некоторых случаях присылают отдельную квитанции, в зависимости от договоренностей.
Владельцам помещений приходится платить и за общедомовые нужды. Это тоже самое, что и СОИ, а зависит написание от управляющей компаний. Но оба пункта фактически означают плату за чистоту в подъезде.
Здесь оплата идет за предоставление тепловой энергии для квартир или домов. В квитанциях прописывают объем услуги и тариф, по которому идет расчет.
УУТЭ — это узлы учета тепловой энергии. Увидеть это понятие в документах можно в зависимости от сезона.
Этот набор букв встречается только в некоторых регионах. Расшифровка — «Дополнительные системы кабельного программного телевидения». Грубо говоря, начисляют платежи за услуги ТВ.
Но, если в квартире кабельное телевидение, то об оплате этой услуги можно забыть. Главное, сообщить об этом в управляющую компанию.
Этот пункт означает дополнительную плату за предоставление тепла в квартиру.
Здесь прописаны системы, созданные для противостояния пожарам в помещениях. Причем говорится не о квартирах собственников, а общих территориях — лестницах, коридорах, лифтах.
Но оплату распределяют среди владельцев помещений.
Благодаря этому пункту стабильно работает административно-управленческий аппарат, в том числе управляющая компания. А поддерживают это состояние вносимые платежи.
Сюда включены расходы на ремонт и обслуживание приборов учета. Чаще всего встречаются газовые и водные.
В этом пункте содержится дневное потребление электроэнергии и оплата этой услуги. В некоторых домах тарифы днем и ночью различаются и использовать электричество становится выгоднее в темное время суток.
Поэтому в квитанциях могут появиться сразу две строчки, связанные со светом.
Эта аббревиатура обозначает теплоноситель и подразумевает плату за воду.
Здесь речь идет об обслуживании газового оборудования, если такое имеется в доме. Не стоит путать с оборудованием, которое стоит в квартире. Ремонт проводится общедомовых комплексов.
Дословно это переводится как номер платежного документа, который использует управляющая организация. Владельцу квартиры он может никогда и не понадобиться, иногда могут запросить в налоговой.
Имеется ввиду водоотведение сточных вод, в квитанции эта строка попадает каждый месяц. При желании исключить ее и отказаться от услуги не получится.
Вносит соответствующие показания управляющая компания.
В зависимости от типа дома этот пункт может состоять из одной или двух строк. В старых домах не всегда подключена горячая вода и ее холодную нагревают при помощи газовых колонок. Поэтому и платить придется только за холодное водоснабжение.
В современных домах уже вписывают и холодную, и горячую воду.
Как написано выше, горячее водоснабжение появляется в платежках в том случае, если в доме есть техническая возможность для услуги.
Холодное водоснабжение есть во всех квитанциях, разница в том, как считают тариф. Если в квартире установлены счетчики, то владелец раз в месяц подает показания и получает сумму к оплате.
Если приборов учета нет, то приходится платить по общему тарифу.
Его не будет в документах в теплое время года, но оно всегда есть во время похолоданий. Тогда батареи в квартирах и домах становятся теплыми, но за это приходится вносить плату.
Летом батареи холодные, но зато платить не придется.
Квитанция выглядит в виде обычного документа с таблицей, в которой прописаны услуги. Обязательно указывают дату, наименование управляющей организации, счет, адрес и контактные данные.
Квитанция за проведение капитального ремонта чаще всего не является отдельным документом. Власти в регионе устанавливают специальный тариф, по которому нужно вносить оплату.
На эти деньги проводят работы по обновлению помещений и ремонту фасадов и крыш.
В этом случае приходит отдельный документ с суммой, которую нужно перечислить газовой компании. Тарифы формируют власти и определяется норма потребления.
Существуют как индивидуальные приборы учета, так и общедомовые. От этого зависит сумма к оплате.
Есть дома, владельцы которых не стали подключаться централизованно, либо отсутствует техническая возможность. Тогда при желании подключают газовые баллоны и по квитанциям платить не нужно.
Еще около 20-30 лет индивидуальные приборы учета не были так распространены как сейчас. Тогда общее количество потребленного ресурса делили на всех и все платили поровну.
Массово устанавливать приборы учета начали благодаря «сарафанному радио» о том, что это намного дешевле. Это было абсолютной правдой.
Теперь практически во всех квартирах, за редким исключением, есть приборы учета. Владельцы каждый месяц передают показания для управляющей компании и получают сумму в квитанциях.
Если счетчик не работает, то учет потребленных ресурсов происходит по общим нормам. Но это может выйти значительно дороже.
У каждого прибора есть свой срок годности, после чего оборудование подлежит замене.
В сфере ЖКХ есть человеческий фактор, а как известно — все совершают ошибки. Поэтому иногда платежные документы могут приходить с некорректными суммами.
Узнать в чем дело можно при помощи звонка в управляющую компанию. Иногда для перерасчета требуется обращение в ресурсоснабжающую организацию.
Бывают случаи, когда обращения ни к чему не приводят, а деньги возвращать не торопятся. Тогда можно писать заявления в прокуратуру или суд.
Если есть ошибка, то она будет подтверждена во время организованной проверки.
Некоторые категории граждан имеют возможность снизить размер платы за коммунальные услуги. В число льготников входят малоимущие и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для снижения платы нужно обратиться с заявлением к компании, которая является поставщиком услуги.
Есть несколько обстоятельств, которые гарантированно помогут уменьшить размер оплаты.
1. Если компания предоставляет услугу некачественно, то можно потребовать перерасчет.
2. Если сумма в квитанциях окажется на 20% больше дохода семьи.
3. Иногда стоимость услуг завышают и это можно оспорить.
В любом из этих случаев нужно обращаться в ответственную за предоставление услуг компанию.
Стоит помнить, что каждый человек, имеющий в собственности помещение, должен платить за услуги ЖКХ. Это прописано в законе и избежать оплаты не получится.
Как правило, вносить оплату необходимо до 10 числа каждого месяца. При помощи лицевого счета квартиры можно узнать о наличии долгов. Этот номер присваивают всем помещениям и он является индивидуальным, по нему и происходит начисление платежей.
В некоторых случаях поставщики услуг могут присваивать помещениям свои номера. Об этом они обязательно оповестят абонентов.
Задолженность может появиться по нескольким причинам, но основная — люди перестают платить за услуги. Либо они делают это слишком поздно, поэтому управляющая компания не учитывает платеж в новых квитанциях.
Если хозяин помещения не сбрасывает управляющей компании данные с приборов учета, то сумму к оплате рассчитывают по общему нормативу. И сумма может стать гораздо больше ожидаемой.
Играет роль и человеческий фактор, когда абонент вносит деньги не на тот счет. Либо допускает ошибку в цифре, что приводит к образованию долга в дальнейшем.
Узнать о том, есть ли задолженность, можно на портале поставщика услуг. Следует только зайти в личный кабинет.
Выяснить эту информацию также можно на сайте госуслуг. Поможет и обращение в управляющую компанию.
Лучше всегда вовремя оплачивать коммунальные услуги, чтобы потом не было проблем, а они могут оказаться серьезными. В начале абонента несколько раз предупредят, после чего оставят его без услуги. Могут отключить свет или воду.
На должника могут подать в суд, тогда есть риск лишиться имущества. Поэтому, если отсутствуют деньги на оплату, то стоит договориться о реструктуризации.
Если не оплачивать более месяца, то начинают начислять пени. Перед отключением услуги об этом сообщат лично, либо пришлют почтовое уведомление. Абонента попросят внести оплату в определенный срок.
В судебном порядке дело рассмотрят за несколько дней, как показывает практика. Проигравшая сторона будет оплачивать и судебные расходы.
Можно попросить отсрочку, для этого стоит обратиться с заявлением к директору управляющей организации. Будет составлен график платежей, который нельзя нарушать.
По закону, недееспособным ничего платить не придется, эта обязанность коснется их опекунов. Если отсутствуют доходы, то домой могут наведаться приставы, которые начнут опись имущества. Им запрещено забирать одежду. Изъятое имущество будет реализовано на торгах, чтобы погасить долг.
Предусмотрены запреты на тех, кто не платит деньги. Так, должникам запрещают выезд из страны.
В Ростове-на-Дону числятся 192 управляющие компании, еще 217 организаций работают в городах и районах. Разработаны специальные рейтинги, по которым можно понять эффективность работы организаций.
Посмотреть список УК и баллы, которые им начислили, можно на портале региональной Госжилинспекции.
Если в квитанции была допущена ошибка, то это прямой путь в УК, которая должна устранить выявленные недочеты. Хотя лучше заранее все проверить самостоятельно, чтобы убедиться, что ошибка действительно есть.
Для этого надо посмотреть текущие данные счетчиков, выяснить тариф, все перемножить и узнать конечную сумму. Если она не совпадает в тем, что говорится в документе, то можно смело жаловаться во все инстанции.
Если в управляющей компании все выслушали, но не захотели ничего менять или нагрубили в ответ, то можно жаловаться уже на организацию. Найти справедливость поможет суд, в котором придется доказывать свою правоту, ссылаясь на нормы закона. Лучше все эти вопросы выяснить заблаговременно.
Как говорилось ранее, можно также обратиться в прокуратуру. Заявление подается через Интернет, после чего начинается проверка. Если будут выявлены нарушения, то от компании потребуют их устранить.
Многим сфера ЖКХ может показаться сложной и требующих определенных знаний, на получение которых нужно потратить много времени. Это далеко не так, достаточно изучить тарифы, понять, как высчитывать сумму и каждый месяц проверять, чтобы не было ошибок.
Не следует допускать просрочек и затягивать с передачей данных с приборов учета, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Если даже они и появятся, то все решаемо, главное не делать вид, что все хорошо, а попытаться разобраться в случившемся.
Если кто-то нарушает закон, то можно жаловаться в соответствующие инстанции, которые восстановят справедливость.