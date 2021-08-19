Ноутбуки и букеты: какие еще расходы ждут родителей школьников Ростовской области

Хотя линейки 1 сентября проведут только для первых классов, уже традиция в начале учебного года дарить цветы учителям. Букет из пяти цветов за год в Ростовской области подорожал на 1,7% до 480,3 рубля.
Кроме того, из-за нестабильной ситуации по коронавирусу велика вероятность того, что учеников переведут на дистанционное обучение, на котором без планшета или ноутбука учиться сложно.
Между тем, за год планшеты подорожали на 4,8% до 10899,96 рубля, а ноутбуки выросли в цене на 5,22% до 31239,68 рубля.