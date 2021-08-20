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Posted 20 августа 2021, 08:30

Published 20 августа 2021, 08:30

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Более 160 млн руб выделили на лекарства для ковидных больных в Ростовской области

Более 160 млн руб выделили на лекарства для ковидных больных в Ростовской области

20 августа 2021, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области направят еще более 160 миллионов рублей на покупку лекарств для заболевших коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Препараты предназначены для пациентов, которые лечатся в амбулаторных условиях. Направить средства распорядился губернатор Василий Голубев, их возьмут из регионального бюджета.

Ранее во время заседания глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявил, что лекарств хватит на две недели. Губернатор посчитал это недостаточным и поручил сделать закупку.

«Перебоев с закупкой лекарств быть не должно, в том числе для тех, кто лечится дома. Мы направим дополнительные деньги на эти цели», — заявил глава региона.

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#Экономика#Новости
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