Ребенок провалился в открытый люк в Ростове-на-Дону

Автор заявила, что микрорайон Александровка похож на «минное поле» из-за большого количества открытых люков. В темное время суток их сложно заметить.
«На проспекте 40-летия Победы девушка провалилась по пояс в люк, только чудом ребенок не упал на дно глубокого колодца. На крики выбежали жильцы близлежащих домов и оказали помощь», — написала ростовчанка.
Она добавила, что пострадавшая получила травмы и ссадины. По ее словам, было направлено обращение в «Ростовводоканал», но спустя сутки люк так и оставался открытым.