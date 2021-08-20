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Ребенок провалился в открытый люк в Ростове-на-Дону

20 августа 2021, 05:23
Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону несовершеннолетняя девушка не заметила отрытый люк и провалилась в него, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор заявила, что микрорайон Александровка похож на «минное поле» из-за большого количества открытых люков. В темное время суток их сложно заметить.

«На проспекте 40-летия Победы девушка провалилась по пояс в люк, только чудом ребенок не упал на дно глубокого колодца. На крики выбежали жильцы близлежащих домов и оказали помощь», — написала ростовчанка.

Она добавила, что пострадавшая получила травмы и ссадины. По ее словам, было направлено обращение в «Ростовводоканал», но спустя сутки люк так и оставался открытым.

Напомним, что охотники за металлоломом украли в Ростове больше 500 люков с начала года.

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#Новости#Происшествия
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