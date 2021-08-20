В Ростовской области со сферы общепита могут снять ограничения уже в понедельник

Глава регионального представительства ассоциации рестораторов и отельеров также поделилась, что нынешние простои бизнеса сильно повлияли на предпринимателей. По результатам ее аналитики только за два месяца 2021 года повышение коммунальных платежей составило от 4 до 10%, а вывоз твердых бытовых отходов обошелся предпринимателям на 56% дороже, что безусловно повлияло на показатели доходности бизнеса.