В Ростовской области со сферы общепита могут снять ограничения уже в понедельник

Глава регионального представительства ассоциации рестораторов и отельеров Карина Шатворян рассказала о том, что в результате встречи предпринимателей с Уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте РФ Борисом Титовым у рестораторов, отельеров и представителей сферы фитнеса появилась надежда, что коронавирусные ограничения будут отменены или ослаблены уже на следующей неделе.
“В такой сложной ситуации радует одно, все что нас не убивает делает нас сильнее, умнее, прозорливее. Три недели позади, надеюсь, с понедельника возможно что-то изменится…”, - сообщила Карина Шатворян в своем Facebook.
Глава регионального представительства ассоциации рестораторов и отельеров также поделилась, что нынешние простои бизнеса сильно повлияли на предпринимателей. По результатам ее аналитики только за два месяца 2021 года повышение коммунальных платежей составило от 4 до 10%, а вывоз твердых бытовых отходов обошелся предпринимателям на 56% дороже, что безусловно повлияло на показатели доходности бизнеса.
Ранее бизнесмены Ростовской области направили губернатору региона Василию Голубеву письмо с просьбой снять часть ограничений с организаций сфер общепита, гостеприимства и фитнеса.