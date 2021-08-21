Как бизнесмены с аксайских рынков перестают бороться и заявляют о гибели бизнеса

Что произошло
В Аксайском районе на рынки «Атлант» и «Алмаз» 27 апреля ворвались силовики с проверками. Из-за выявленных нарушений суд закрыл торговые точки, из-за чего тысячи людей остались без работы.
Теперь бизнесмены пытаются добиться восстановления работы рынков. Однако власти предложили им переехать в другие территории. Часть мест предоставил Ростов, в том числе на территории старого аэропорта.
Также в регионе идет строительство новых комплексов, на которые приглашают предпринимателей.
Позиция Титова
Бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с предпринимателями рынка «Атлант», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встреча состоялась в Батайске на территории строящегося комплекса «Южный».
Эта одна из четырех площадок, на которые должны переехать арендаторы с оцепленных рынков. Титов назвал это достойной альтернативой.
По словам бизнес-омбудсмена, большинство предпринимателей оказались за переезд. Против высказались около 300 человек, они надеются на возобновление работы аксайских рынков.
Реакция людей
В соцсетях бизнесмены написали, что бороться продолжают только 300 человек, а остальные устали. По их словам, нет смысла переезжать, так как это означает гибель бизнеса.
«Кто-то работает с других своих магазинов, кто-то со складов, кто-то остается на своих местах и работает на доставку или онлайн. Некоторые переехали в город, но там в разы выше аренда, ниже трафик и это возможно для небольших магазинов. Для магазинов от 1000 квадратных метров нет практически площадей в Ростове», — написали торговцы.
«Просто многие ушли в другие места работать, открылись и перестали участвовать в спасении „Атланта“. Остальные продолжают борьбу», — заявляют бизнесмены.