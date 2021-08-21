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Как бизнесмены с аксайских рынков перестают бороться и заявляют о гибели бизнеса

21 августа 2021, 04:40
Фото: pixabay
Предприниматели с оцепленных рынков в Аксайском районе заявляют, что их ряды редеют и все больше людей выходят из борьбы. Что им предложили в качестве альтернативы в Ростовской области и почему они отказываются, в обзоре RostovGazeta.

Что произошло

В Аксайском районе на рынки «Атлант» и «Алмаз» 27 апреля ворвались силовики с проверками. Из-за выявленных нарушений суд закрыл торговые точки, из-за чего тысячи людей остались без работы.

Фото: pixabay

Теперь бизнесмены пытаются добиться восстановления работы рынков. Однако власти предложили им переехать в другие территории. Часть мест предоставил Ростов, в том числе на территории старого аэропорта.

Также в регионе идет строительство новых комплексов, на которые приглашают предпринимателей.

Позиция Титова

Бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с предпринимателями рынка «Атлант», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встреча состоялась в Батайске на территории строящегося комплекса «Южный».

Фото: titovby •

Эта одна из четырех площадок, на которые должны переехать арендаторы с оцепленных рынков. Титов назвал это достойной альтернативой.

По словам бизнес-омбудсмена, большинство предпринимателей оказались за переезд. Против высказались около 300 человек, они надеются на возобновление работы аксайских рынков.

Титов прокомментировал, что это не конструктивная позиция.

Реакция людей

В соцсетях бизнесмены написали, что бороться продолжают только 300 человек, а остальные устали. По их словам, нет смысла переезжать, так как это означает гибель бизнеса.

«Кто-то работает с других своих магазинов, кто-то со складов, кто-то остается на своих местах и работает на доставку или онлайн. Некоторые переехали в город, но там в разы выше аренда, ниже трафик и это возможно для небольших магазинов. Для магазинов от 1000 квадратных метров нет практически площадей в Ростове», — написали торговцы.

Фото: pixabay.com

«Просто многие ушли в другие места работать, открылись и перестали участвовать в спасении „Атланта“. Остальные продолжают борьбу», — заявляют бизнесмены.

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