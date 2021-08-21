Как бизнесмены с аксайских рынков перестают бороться и заявляют о гибели бизнеса

«Кто-то работает с других своих магазинов, кто-то со складов, кто-то остается на своих местах и работает на доставку или онлайн. Некоторые переехали в город, но там в разы выше аренда, ниже трафик и это возможно для небольших магазинов. Для магазинов от 1000 квадратных метров нет практически площадей в Ростове», — написали торговцы.