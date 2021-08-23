Алиментщик нашел способ расплатиться с долгами после ареста машины

Мужчина отказывался давать деньги на содержание своего ребенка и не изменил своего решения даже после того, как приставы пригрозили ему уголовной ответственностью. Тогда судебные исполнители изъяли у горе-отца принадлежавший ему отечественный автомобиль и поместили на спецстоянку для последующей реализации. Вырученные за продажу машины деньги должны были пойти на погашение долга, а если бы эта сумма оказалась выше суммы задолженности, остаток вернули бы бывшему владельцу.