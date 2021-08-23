Алиментщик нашел способ расплатиться с долгами после ареста машины

Posted 23 августа 2021,, 16:37
Published 23 августа 2021,, 16:37
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на региональное Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), инцидент случился в Волгоградском районе.
Мужчина отказывался давать деньги на содержание своего ребенка и не изменил своего решения даже после того, как приставы пригрозили ему уголовной ответственностью. Тогда судебные исполнители изъяли у горе-отца принадлежавший ему отечественный автомобиль и поместили на спецстоянку для последующей реализации. Вырученные за продажу машины деньги должны были пойти на погашение долга, а если бы эта сумма оказалась выше суммы задолженности, остаток вернули бы бывшему владельцу.
Однако такой расклад алиментщика не устроил. Чтобы не лишиться своего «железного коня», он сразу нашел деньги и заплатил долг.