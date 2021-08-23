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Posted 23 августа 2021,, 16:37

Published 23 августа 2021,, 16:37

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Алиментщик нашел способ расплатиться с долгами после ареста машины

23 августа 2021, 16:37
Житель Ростовской области накопил долг на содержание своего ребенка в размере более 80 тыс. рублей. Его не испугала даже возможная уголовная ответственность, о которой сообщили судебные приставы. Однако когда у алиментщика арестовали автомобиль, деньги сразу нашлись.

Как сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на региональное Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП), инцидент случился в Волгоградском районе.

Мужчина отказывался давать деньги на содержание своего ребенка и не изменил своего решения даже после того, как приставы пригрозили ему уголовной ответственностью. Тогда судебные исполнители изъяли у горе-отца принадлежавший ему отечественный автомобиль и поместили на спецстоянку для последующей реализации. Вырученные за продажу машины деньги должны были пойти на погашение долга, а если бы эта сумма оказалась выше суммы задолженности, остаток вернули бы бывшему владельцу.

Однако такой расклад алиментщика не устроил. Чтобы не лишиться своего «железного коня», он сразу нашел деньги и заплатил долг.

#Общество#Новости
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