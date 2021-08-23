Раздельное обучение: как работает система безопасности в ростовских школах

Posted 23 августа 2021, 08:28
Published 23 августа 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
О том, как они были реализованы к новому учебному году в школах и гимназиях Ростова и области выяснял корреспондент RostovGazeta.
По трем направлениям
Меры противопожарной, антитеррористической и антиковидной безопасности усилены во всех ростовских школах, гимназиях и лицеях. Набор мер — стандартный, с незначительными различиями.
Во всех образовательных учреждениях повышены противопожарные требования. Назначены ответственные за пожарную безопасность, проводятся занятия по учебной эвакуации.
Сделано все возможное для максимальной защиты детей от антитеррористических угроз. Например, раньше оплата за охрану лежала на плечах образовательных учреждений. В результате в одних школах эту функцию выполняли пенсионеры-вахтеры, а в других, родители детей скидывались на охрану. С появлением финансирования ростовские школы обрели возможность организовать охрану ЧОП.
«Мы, как и все школы, заключили договор с частным охранным предприятием. С 1 сентября они приступят к работе», — сообщает RostovGazeta директор гимназии № 34 Игорь Чередников.
В некоторых школах Ростова лицензированные охранники появились еще в прошлом учебном в году. Например, в школе № 65 — с января 2021 года, а в школе № 107 — с апреля.
«Школа у нас большая, организовано три поста охраны. Сегодня при въезде на территорию установлено КПП с противотаранными устройствами», — рассказывает о мерах безопасности директор школы № 107 Сергей Алтухов.
В ряде ростовских школ с нового учебного года заработают системы контроля удаленного доступа (СКУД), благодаря которым ученики смогут проходить в школу по магнитным индивидуальным карточкам.
«Индивидуальные карточки учащихся уже заказаны, с 1 сентября дети начнут ими пользоваться. Действуют карточки сразу на три поста. По ним осуществляется вход на территорию школы, вход в здание и проход к учебным кабинетам через турникеты», — поясняет Сергей Алтухов.
Коронавирус не пройдет
Для того, чтобы классы не пересекались друг с другом, сегодня задействованы все входы в школу. Для трети учеников Ростова введена вторая смена.
«Более того, время обучения классов не совпадает. Например, одни начинают учиться с 8-и утра, другие — с 9. Отменена кабинетная система. Теперь на уроки дети не переходят из класса в класс, а сидят в одном помещении, а учителя приходят к ним», — поясняет учительница школы № 86, пожелавшая не публиковать имя.
Во всех ростовских школах при входе установлены современные аппараты для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лица. Классы, коридоры, столовые, санузлы, актовые и спортивные залы оснащены приборами для очистки и обеззараживания воздуха — рециркуляторами.
«Рециркуляторы в нашей школе включают каждые четыре часа. Это находится на строгом контроле, и даже существует журнал, где фиксируется время их включения», — говорит собеседница из школы № 86.
В каждой школе усилены санитарно-гигиенические меры. Увеличено число санитайзеров и дезинфицирующих средств. Повышено число уборок. Например, если в школе № 86 расширили штат техничек из клининговой компании, то в школе № 37 эту задачу решили, введя для уборки помещений дополнительные штатные единицы. Проведение массовых школьных мероприятий в новом году отменено администрациями школ.
Нехватка точек
Казалось бы, школы региона успешно справились с задачей по обеспечению максимальной безопасности детей и готовы к началу учебного года. Но так ли это на самом деле?
«У нас уже целый год в коридоре висят рециркуляторы, но они не подключены. Нет места, чтобы их подключить. Никакого спецаппарата, который измеряет температуру тела тоже нет. Возможно, конечно, он появится за оставшиеся до начала учебного года дни. Но дежурными мерить температуру назначали нас, учителей. Мы стояли с этими измерителями температуры, которые не работали. Просто прикладывали их и пропускали. Да и ремонт в школе не делали лет 20, просто подмазывали для вида и все», — делится проблемами учитель школы № 65, не пожелавший публиковать свое имя.
Однако директор школы № 65 Марина Бут в беседе с корреспондентом RostovGazeta опровергла эту информацию. Она сообщила, что места для расположения рециркуляторов в школе изначально определялись таким образом, чтобы приборы находились рядом с розетками.
«В коридорах делать розетки нельзя, поэтому рециркуляторы висят рядом с кабинетами, а подключаем их с помощью удлинителей, — подчеркнула Марина Бут, добавив, что всем необходимым для обеспечения безопасности школа оснащена.
Очевидно, что при установке рециркуляторов, многие школы, из тех, что были построены еще в советские годы, столкнулись с нехваткой точек подключения.
«Для того, чтобы подключить приборы необходимо делать дополнительную электромонтажную разводку, приобретать кабель и розетки, оплачивать работу электромонтажников. Дело это весьма затратное», — пояснил суть проблемы индивидуальный предприниматель, электромонтажник Сергей.
Однако опрошенные руководители школ сошлись во мнении, что никаких проблем с подключением рециркуляторов не возникло.
«Лишь в санузлах нам пришлось провести новую проводку от щитовой», — уточнил Сергей Алтухов.
Проблема разрешилась
Усиление мер безопасности позволило школе № 1 в селе Чалтырь Мясниковского района решить и еще одну, давно наболевшую проблему. Дело в том, что напротив школы размещалось офисное здание «Газпрома». В результате и сотрудники, и посетители организации привыкли парковать свои машины возле окон здания школы. Ситуация доходила до абсурда. Протискиваясь между автомобилем и стеной, дети нередко были вынуждены выходить на проезжую часть.
«Засилье машин возле школы — это был тихий ужас. Администрация школы долго боролась за то, чтобы запретить на пришкольной территории парковку посторонних автомобилей. Мы неоднократно обращались в СМИ. Поднимали вопрос о нарушении прав детей, родителей, школы, о нарушении законодательства. Но все было бесполезно. А сегодня школьный двор огородили шлагбаумом. И въехать на пришкольную территорию теперь могут лишь сотрудники школы, у которых есть свой ключ», — поделилась достижением одна из педагогов школы № 1 в Чалтыре.
Понимание и спокойствие
Учителя ростовских школ рассказывают, что попасть в школу теперь невероятно сложно. Доступ серьезно ограничен даже родителям. И если в одни школы они могут войти по предъявлению паспорта, с записью посещения в журнал, в бахилах и масках, обязательно измерив на входе температуру, то в другие не пускают никого, прикрываясь внутренними уставами и распорядками.
«Поскольку образование у нас переведено в ранг образовательных услуг, родители несовершеннолетних стали главными его заказчиками. Они имеют полное право прийти в школу и познакомится со всеми нюансами школьной жизни. Как ребенок учится, как его кормят в столовой. Однако некоторые директора используют антиковидные и антитеррористические меры в свою пользу, закрывая школы полностью. И что в них происходит — не знает никто, — сообщает депутат Гордумы от КПРФ Наталья Оськина. — В результате, ребенок или учитель жалуется, а попасть в школу родитель не может. И для того, чтобы законным путем пройти этот квест, родители пишут жалобу, на рассмотрение которой уходит до 30-и дней. За это время, конечно же, можно устранить любые недочеты. И попав, в итоге в школу, родитель так и не узнает суть проблемы».
Депутат подчеркивает, что в рамках полномочий школ и региональных ведомств, в Ростовской области сделано все возможное для максимального обеспечения безопасности детей.
«Но не проще ли вести такую политику, чтобы никаких угроз не существовало? Ведь спецслужбы могут грамотно отслеживать людей, которые собираются нанести вред. Борются же сейчас успешно с антимасочниками или людьми, которые организуют пикеты. А людей, которые готовятся совершить акт беспредела, и часто сообщают об этом в соцсетях, отследить не могут? — рассуждает Оськина. — Если вовремя отслеживать и предотвращать выходки не совсем адекватных людей или террористов, то меры безопасности, на которые тратятся деньги, будут не нужны. Наступит понимание и спокойствие. Все будут заниматься своими делами. Учителя — учить, Росгвардия — охранять, полиция — расследовать преступления, а дети — получать образование в школе».
Ранее RostovGazeta сообщала, что на защиту школ от террористов в Ростове-на-Дону выделили более 126 миллионов рублей.