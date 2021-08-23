Раздельное обучение: как работает система безопасности в ростовских школах

«Поскольку образование у нас переведено в ранг образовательных услуг, родители несовершеннолетних стали главными его заказчиками. Они имеют полное право прийти в школу и познакомится со всеми нюансами школьной жизни. Как ребенок учится, как его кормят в столовой. Однако некоторые директора используют антиковидные и антитеррористические меры в свою пользу, закрывая школы полностью. И что в них происходит — не знает никто, — сообщает депутат Гордумы от КПРФ Наталья Оськина. — В результате, ребенок или учитель жалуется, а попасть в школу родитель не может. И для того, чтобы законным путем пройти этот квест, родители пишут жалобу, на рассмотрение которой уходит до 30-и дней. За это время, конечно же, можно устранить любые недочеты. И попав, в итоге в школу, родитель так и не узнает суть проблемы».