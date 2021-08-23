Власти Ростова разрешили уменьшить количество деревьев у парка Островского в августе

Напомним, что в 2020 году мэрия разместила на сайте «Активный ростовчанин» петицию с инициативой построить новую гостиницу в парке на улице 1-й Конной Армии. Обращение появилось после просьбы компании «Большой теннис Ростов-на-Дону».