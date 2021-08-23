Власти Ростова разрешили уменьшить количество деревьев у парка Островского в августе

Posted 23 августа 2021, 11:42
Published 23 августа 2021, 11:42
Modified 11 сентября 2022, 15:34
Updated 11 сентября 2022, 15:34
Напомним, что в 2020 году мэрия разместила на сайте «Активный ростовчанин» петицию с инициативой построить новую гостиницу в парке на улице 1-й Конной Армии. Обращение появилось после просьбы компании «Большой теннис Ростов-на-Дону».
Теперь компании разрешили отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. Так, подрядчик может построить здание в три этажа вместо двухэтажного.
Кроме того, на участке снизили минимальный процент озеленения с 60% до 12%. Документ уже подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.
Сейчас на этой территории находятся теннисные корты и здание спортивно-учебного корпуса. Из него планируют сделать гостиницу.