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Posted 23 августа 2021, 11:42

Published 23 августа 2021, 11:42

Modified 11 сентября 2022, 15:34

Updated 11 сентября 2022, 15:34

Власти Ростова разрешили уменьшить количество деревьев у парка Островского в августе

Власти Ростова разрешили уменьшить количество деревьев у парка Островского в августе

23 августа 2021, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на территории парка имени Островского разрешили снизить минимальный процент озеленения участков, сообщили в городской администрации.

Напомним, что в 2020 году мэрия разместила на сайте «Активный ростовчанин» петицию с инициативой построить новую гостиницу в парке на улице 1-й Конной Армии. Обращение появилось после просьбы компании «Большой теннис Ростов-на-Дону».

Теперь компании разрешили отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. Так, подрядчик может построить здание в три этажа вместо двухэтажного.

Кроме того, на участке снизили минимальный процент озеленения с 60% до 12%. Документ уже подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сейчас на этой территории находятся теннисные корты и здание спортивно-учебного корпуса. Из него планируют сделать гостиницу.

Ранее жители Ростова пожаловались на вырубку деревьев около областной детской больницы.

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