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Posted 24 августа 2021, 10:46

Published 24 августа 2021, 10:46

Modified 11 сентября 2022, 15:35

Updated 11 сентября 2022, 15:35

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщили о подрядчике по бесплатной замене счётчиков

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщили о подрядчике по бесплатной замене счётчиков

24 августа 2021, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бесплатную замену приборов учета электроэнергии в Ростове-на-Дону до конца 2021 года будут производить представители ООО «Фреш Энерго», сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует, что до конца 2021 года ООО «Фреш Энерго» имеет право от имени гарантирующего поставщика на территории Ростовской области:

— производить бесплатную замену приборов учета во всех многоквартирных домах в связи с истечением срока межповерочного интервала, окончанием срока эксплуатации или выходом прибора из строя;

— проводить установку приборов учета электроэнергии в квартирах, в которых ранее такие приборы отсутствовали.

Сотрудники ООО «Фреш Энерго» при проведении работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией специалиста, заверенное подписью, фирменной печатью и дополнительной печатью «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Проверить информацию о подрядчике можно на сайте rostov.tns-e.ru.

Представители подрядной организации не имеют права требовать оплаты своих услуг.

Обращаем внимание, что управляющие компании и ТСЖ также не имеют права взымать оплату за установку приборов учета в многоквартирных домах.

При явке представителей ООО «Фреш Энерго», просим обеспечить допуск к прибору учёта для бесплатной замены.

Замена приборов учета проводится в соответствии с базой данных «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Чтобы внести квартиру в график замены приборов учета, отправите СМС с 12-значным номером лицевого счета на номер 8(900)130-72-92.

Ускоренная замена приборов учёта электроэнергии и установка многотарифных счетчиков производятся на коммерческой основе по заявке клиента.

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#Елена Янкевич#Общество#Новости
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