В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщили о подрядчике по бесплатной замене счётчиков

Posted 24 августа 2021, 10:46
Published 24 августа 2021, 10:46
Modified 11 сентября 2022, 15:35
Updated 11 сентября 2022, 15:35
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует, что до конца 2021 года ООО «Фреш Энерго» имеет право от имени гарантирующего поставщика на территории Ростовской области:
— производить бесплатную замену приборов учета во всех многоквартирных домах в связи с истечением срока межповерочного интервала, окончанием срока эксплуатации или выходом прибора из строя;
— проводить установку приборов учета электроэнергии в квартирах, в которых ранее такие приборы отсутствовали.
Сотрудники ООО «Фреш Энерго» при проведении работ обязаны предъявить удостоверение с фотографией специалиста, заверенное подписью, фирменной печатью и дополнительной печатью «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Проверить информацию о подрядчике можно на сайте rostov.tns-e.ru.
Представители подрядной организации не имеют права требовать оплаты своих услуг.
Обращаем внимание, что управляющие компании и ТСЖ также не имеют права взымать оплату за установку приборов учета в многоквартирных домах.
При явке представителей ООО «Фреш Энерго», просим обеспечить допуск к прибору учёта для бесплатной замены.
Замена приборов учета проводится в соответствии с базой данных «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Чтобы внести квартиру в график замены приборов учета, отправите СМС с 12-значным номером лицевого счета на номер 8(900)130-72-92.
Ускоренная замена приборов учёта электроэнергии и установка многотарифных счетчиков производятся на коммерческой основе по заявке клиента.