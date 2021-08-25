За покушение на убийство судят жителя Ростовской области, который 8 лет был в бегах

Posted 25 августа 2021, 07:25
Published 25 августа 2021, 07:25
Modified 11 сентября 2022, 15:36
Updated 11 сентября 2022, 15:36
Житель Ростовской области предстенет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Согласно данным Зерноградского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ростовской области, восемь лет назад на тот момент 26-летний фигурант дела расстрелял из травматического пистолета 30-летнего мужчину в ходе ссоры в станице Кагальницкой. Он совершил два выстрела в голову пострадавшего, после чего мужчина был немедленно госпитализирован, а его жизнь была спасена медицинскими работниками.
После покушения на убийство подозреваемый скрылся от следствия, и представители следственных органов были вынуждены объявить его в розыск. Также в отношении фигуранта дела было предъявлено заочное обвинение. Злоумышленник был задержан в Москве в апреле этого года и взят под стражу.
Сейчас следствие завершило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд, где будут рассмотрены по существу вместе с обвинительным заключением, составленным следователями Ростовской области.