Одинокая пенсионерка второй год живет в квартире без света в Ростове

«Коммунальные долги у меня накопились с 2012 года. Тогда на меня подали в суд, а на площадке в щитке обрезали провода, чтобы прекратить доступ электричества в квартиру. Со временем я выплатила все, и в 2020 году приставы прислали мне уведомление о том, что долг за электроэнергию погашен», — рассказывает Елена Гарбузова.