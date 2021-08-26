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Posted 26 августа 2021, 15:35

Published 26 августа 2021, 15:35

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Одинокая пенсионерка второй год живет в квартире без света в Ростове

Одинокая пенсионерка второй год живет в квартире без света в Ростове

26 августа 2021, 15:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась пенсионерка Елена Гарбузова. Она рассказала, что уже второй год проживает в квартире без света — электричество выключено из-за долга, которого у нее по факту нет.

Одинокая пенсионерка проживает в Ростове, в многоэтажном доме по адресу 2-я Краснодарская, 96/3.

«Коммунальные долги у меня накопились с 2012 года. Тогда на меня подали в суд, а на площадке в щитке обрезали провода, чтобы прекратить доступ электричества в квартиру. Со временем я выплатила все, и в 2020 году приставы прислали мне уведомление о том, что долг за электроэнергию погашен», — рассказывает Елена Гарбузова.

Но, поскольку по семейным обстоятельствам она временно проживала в другом месте, электричество в квартиру так и не провели. Все это время квартира пустовала, и даже была опечатана лично председателем ТСЖ «Донские зори».

«В январе 2020 года я вернулась. Пошла в электроснабжающую организацию, чтобы встать на учет. Попросила подключить мою квартиру к электричеству, ведь у меня разломан весь щиток. Но мне сообщили, что у меня снова образовался долг», — сообщает Елена Гарбузова.

Она поясняет, что раньше оплата за электроэнергию была в общей платежке. А с 2019 года эта функция передана ресурсоснабжающей организации.

«Оказалось, что председатель нашего ТСЖ „Донские зори“ не передал в организацию информацию о том, что моя квартира не подключена к свету. Естественно, мне ежемесячно выставляли счета на оплату электричества по нормативу. Отсюда и взялся новый долг», — поясняет Елена Гарбузова.

Однако обратиться в ресурсоснабжающую организацию для перерасчета и аннулирования долга она не может. По ее словам, председатель ТСЖ не хочет выдавать справку об отсутствии подключения электричества в квартиру с 2019 года.

«А пока этот долг на мне висит, свет в квартиру не проведен. Так и живу второй год в квартире без электричества», — сокрушается пенсионерка.

Гарбузова добавляет, что с этим вопросом обращалась во все инстанции, и даже дозвонилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Волонтеры зафиксировали ее обращение, и перенаправили его в Госжилинспекцию Ростовской области. Но ничего так и не изменилось.

Соседи по подъезду рассказывают, что «ситуация у Елены Альбертовны Гарбузовой очень тяжелая». Лишенная электричества в квартире, пенсионерка отрезана от всех элементарных благ цивилизации.

«Без света она даже не может приготовить себе покушать. Готовит лишь тогда, когда ее соседи к себе пускают», — отмечают проживающие с ней в одном доме люди.

Ранее RostovGazeta сообщала, что матери-одиночке в Ростове насчитали к оплате за воду свыше 80 тысяч рублей за месяц.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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