СК проверит информацию об отказе властей Шахт переселять людей из аварийного жилья

Posted 27 августа 2021, 13:12
Published 27 августа 2021, 13:12
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В Интернете распространили информацию, что 54-летняя женщина с семьей долгие годы живет в доме, который для этого не предназначен. И находиться в нем опасно.
«Здание несколько лет назад было признано аварийным. Но администрация Шахт не предоставила жилье семье», — сказано в сообщении.
В данный момент организовано проведение процессуальной проверки.
Ранее жильцы Кривошлыковского, 4 в Ростове наотрез отказались съехать из аварийного дома. Они обратились с иском в суд Ленинского района.