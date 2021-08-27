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Posted 27 августа 2021, 13:12

Published 27 августа 2021, 13:12

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

СК проверит информацию об отказе властей Шахт переселять людей из аварийного жилья

СК проверит информацию об отказе властей Шахт переселять людей из аварийного жилья

27 августа 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области началась проверка после появившейся информации о том, что семью не переселяют из аварийного жилья, сообщили в региональном УСКР.

В Интернете распространили информацию, что 54-летняя женщина с семьей долгие годы живет в доме, который для этого не предназначен. И находиться в нем опасно.

«Здание несколько лет назад было признано аварийным. Но администрация Шахт не предоставила жилье семье», — сказано в сообщении.

В данный момент организовано проведение процессуальной проверки.

Ранее жильцы Кривошлыковского, 4 в Ростове наотрез отказались съехать из аварийного дома. Они обратились с иском в суд Ленинского района.

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