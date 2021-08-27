Власти Ростовской области опровергли вероятность нехватки воды осенью 2021 года

В Ростовской области в течение года вели процедуры по сбору и сохранению запасов воды Цимлянского водохранилища, в связи с чем региону не грозит кризис нехватки водных ресурсов, как в засушливые 2015 и 2020 годы.
Также власти сообщили, что продолжаются работы по разработке документации и дорожной карты по улучшению экологии акватории Дона до 2030 года. Согласно предварительному проекту дорожной карты, в Ростовской области проведут работы по очистке 32 водоемов, а также произведут капитальный ремонт нескольких гидротехнических объектов.
По словам министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина, разработанные мероприятия позволят сохранить экосистему, от которой зависит социально-экономическое развитие нескольких регионов.
Ранее объявили о строительстве рыбоходного канала стоимостью 1,5 миллиарда рублей в Семикаракорском районе Ростовской области.