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Власти Ростовской области опровергли вероятность нехватки воды осенью 2021 года

27 августа 2021, 09:46
Фото: donland.ru
В Ростовской области в Цимлянском водохранилище запасено достаточно воды на осенний период, об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области в течение года вели процедуры по сбору и сохранению запасов воды Цимлянского водохранилища, в связи с чем региону не грозит кризис нехватки водных ресурсов, как в засушливые 2015 и 2020 годы.

Также власти сообщили, что продолжаются работы по разработке документации и дорожной карты по улучшению экологии акватории Дона до 2030 года. Согласно предварительному проекту дорожной карты, в Ростовской области проведут работы по очистке 32 водоемов, а также произведут капитальный ремонт нескольких гидротехнических объектов.

По словам министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина, разработанные мероприятия позволят сохранить экосистему, от которой зависит социально-экономическое развитие нескольких регионов.

Ранее объявили о строительстве рыбоходного канала стоимостью 1,5 миллиарда рублей в Семикаракорском районе Ростовской области.

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