Тучи комаров и переполненные ковидные госпитали: новости субботы в Ростовской области

Тревожные новости
К субботе зарегистрированное число зараженных на территории Ростовской области за все время пандемии достигло 122963. Из них прошли лечение и выздоровели почти 106,5 тысяч пациентов. Число жертв коронавируса также возросло, к 28 августа было зарегистрировано 5903 погибших.
При этом 39,2% больных коронавирусом находятся на лечении в больницах региона, некоторые из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Также возросло количество лабораторных исследований, согласно статистике в Ростовской области для выявления коронавируса провели 3,6 миллиона тестов. В субботу число жителей региона, принявших участие в вакцинации, достигло 1,4 миллиона человек.
Нашествие комаров
Жители Ростовской области делятся в соцсетях кадрами полчищ комаров. На фото и видео жители региона зачерпывают массу насекомых ладонями, демонстрируя, какое немыслимое количество комаров заполнило их населенные пункты.
Увеличение популяции насекомых было обнаружено в Неклиновском районе, откуда комариный рой разлетелся по округе. Также в хуторе Красный Десант были замечены тучи комаров-звонцов.
Жители Ростовской области спокойно отнеслись к нашествию кровососущих насекомых, заметив, что они все равно станут кормом для птиц. Единственное, что их раздражает в нашествии комаров - это то, что они лезут в нос и глаза, затрудняя дыхание и обзор.
Бабье лето
Синоптики Гисметео объявили, что в сентябре жителей Ростовской области ждет по-летнему теплая погода, которую изредка будут сменять незначительные осадки.
В первую декаду осени дневная температура воздуха сохранится на отметке около +33 градусов, и лишь ночью столбик термометра опустится до +20 градусов тепла. Однако метеорологи сообщили, что жителям северной части региона стоит ожидать ночной температуры воздуха в +9 градусов.
К середине сентября погода сменится в связи с приходом циклона, который принесет с собой дожди, но дневная температура воздуха будет удерживать на показателе около +20 градусов.
К началу сезона дождей похолодает до +15 градусов, но случится это лишь в конце сентября. В среднем температура воздуха будет держаться в пределах от +15 до +20 градусов.