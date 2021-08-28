rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тучи комаров и переполненные ковидные госпитали: новости субботы в Ростовской области

28 августа 2021, 14:55
Фото: old-minzdrav.donland.ru
В Ростовской области число госпитализированных больных коронавирусом почти достигло 40%, синоптики предсказали погоду в сентябре, а также регион атаковали полчища комаров. Картина дня в RostovGazeta.

Тревожные новости

В Ростовской области в ковидных госпиталях находятся более 39% зараженных коронавирусом.

К субботе зарегистрированное число зараженных на территории Ростовской области за все время пандемии достигло 122963. Из них прошли лечение и выздоровели почти 106,5 тысяч пациентов. Число жертв коронавируса также возросло, к 28 августа было зарегистрировано 5903 погибших.

При этом 39,2% больных коронавирусом находятся на лечении в больницах региона, некоторые из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также возросло количество лабораторных исследований, согласно статистике в Ростовской области для выявления коронавируса провели 3,6 миллиона тестов. В субботу число жителей региона, принявших участие в вакцинации, достигло 1,4 миллиона человек.

Нашествие комаров

Жители Ростовской области делятся в соцсетях кадрами полчищ комаров. На фото и видео жители региона зачерпывают массу насекомых ладонями, демонстрируя, какое немыслимое количество комаров заполнило их населенные пункты.

Увеличение популяции насекомых было обнаружено в Неклиновском районе, откуда комариный рой разлетелся по округе. Также в хуторе Красный Десант были замечены тучи комаров-звонцов.

Жители Ростовской области спокойно отнеслись к нашествию кровососущих насекомых, заметив, что они все равно станут кормом для птиц. Единственное, что их раздражает в нашествии комаров - это то, что они лезут в нос и глаза, затрудняя дыхание и обзор.

Бабье лето

Синоптики Гисметео объявили, что в сентябре жителей Ростовской области ждет по-летнему теплая погода, которую изредка будут сменять незначительные осадки.

В первую декаду осени дневная температура воздуха сохранится на отметке около +33 градусов, и лишь ночью столбик термометра опустится до +20 градусов тепла. Однако метеорологи сообщили, что жителям северной части региона стоит ожидать ночной температуры воздуха в +9 градусов.

К середине сентября погода сменится в связи с приходом циклона, который принесет с собой дожди, но дневная температура воздуха будет удерживать на показателе около +20 градусов.

К началу сезона дождей похолодает до +15 градусов, но случится это лишь в конце сентября. В среднем температура воздуха будет держаться в пределах от +15 до +20 градусов.

Материалы по теме
Как в Ростове игнорируют масочный режим, а лекарства от коронавируса заканчиваютсяВ три раза увеличили количество проверяющих масочный режим групп в Ростове в августеВ Ростове из-за COVID-19 временно закрыли женский монастырь для посещений
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00