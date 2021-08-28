Тучи комаров и переполненные ковидные госпитали: новости субботы в Ростовской области

Жители Ростовской области спокойно отнеслись к нашествию кровососущих насекомых, заметив, что они все равно станут кормом для птиц. Единственное, что их раздражает в нашествии комаров - это то, что они лезут в нос и глаза, затрудняя дыхание и обзор.