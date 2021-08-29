Стратегические запасы для ЧС и проблемы «умной» остановки: итоги недели в Ростове

В перечень стратегических запасов включена пища и медикаменты, а также материально-технические ресурсы, необходимые при чрезвычайных ситуациях разного характера. Например, в проект вошли защитные костюмы и дозиметры гамма-излучения, необходимые для измерения радиационного фона, мини-экспресс лаборатория, орудия труда и топливо. Также для поддержания жизнеобеспечения группы из 50 человек в течение 180 дней предусмотрен продовольственный запас, в который вошли крупы, хлеб, специи и консервы.