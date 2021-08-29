Стратегические запасы для ЧС и проблемы «умной» остановки: итоги недели в Ростове

Стратегические запасы
Администрация Ростова-на-Дону планирует создать стратегический запас пищи, лекарственных препаратов, а также технического обеспечения на случай войны или ЧС. Согласно постановлению, выпущенному горадминистрацией, должны быть подготовлены запасы, необходимые для жизни 50 человек в течение полугода.
В документации указано, что данные стратегические запасы должны подготовить городские департаменты здравоохранения, ЖКХ, транспорта, а также управления гражданской обороны и торговли.
В перечень стратегических запасов включена пища и медикаменты, а также материально-технические ресурсы, необходимые при чрезвычайных ситуациях разного характера. Например, в проект вошли защитные костюмы и дозиметры гамма-излучения, необходимые для измерения радиационного фона, мини-экспресс лаборатория, орудия труда и топливо. Также для поддержания жизнеобеспечения группы из 50 человек в течение 180 дней предусмотрен продовольственный запас, в который вошли крупы, хлеб, специи и консервы.
Очередная утрата
В четверг, 19 августа, в ковидном госпитале, размещенном в горбольнице № 20, в результате заболевания коронавирусом умер начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Федоренко.
Согласно сообщению, 40-летний начальник управления по вопросам миграции принял участие в вакцинации за несколько недель до своей кончины. Несмотря на введение препарата болезнь проходила в тяжелой форме, и в августе у Андрея Федоренко было зафиксировано 36% поражение легких.
Сообщается, что изначально покойный проходил амбулаторное лечение, но 14 августа после ухудшения общего состояния здоровья мужчина был госпитализирован. Спустя несколько дней Андрея Федоренко перешел в реанимацию, где был подключен к аппарату ИВЛ, а после умер.
Злоключения «умной» остановки
В Ростове-на-Дону неизвестные исписали маркерами первую «умную» остановку, установленную в начале августа на площади Советов, об этом рассказал портал «Ростовский городской транспорт».
Рука вандала прошлась по скамье остановочного комплекса, оставив на нем надписи маркером. При этом система видеонаблюдения остановочного комплекса не смогла зафиксировать акт вредительства.
Также в сообщении сказано, что «умная» остановка оказалась не способна отслеживать даже движение городского транспорта. Ее программное обеспечение отображает время движения транспорта некорректно, то сокращая интервал ожидания автобусов, то увеличивая время ожидания до немыслимых значений. Проблемы программного обеспечения старались уладить в течение трех недель с момента установки, но так и не достигли успеха.