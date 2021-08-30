Бухгалтер школы идет под суд за хищение 600 тысяч рублей в Ростовской области

Posted 30 августа 2021, 15:16
Published 30 августа 2021, 15:16
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Как установили следователи, Сердюкова во время работы в школе разработала преступную схему и тем самым похитила более 616 тысяч рублей. Похищенные средства принадлежали общеобразовательному учреждению.
Бывший бухгалтер обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то ест хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или употребления доверия).
«Судебное заседание назначено на 31 августа в Мартыновском районном суде Ростовской области», - отметили в региональной объединенной пресс-службе судов.