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Posted 30 августа 2021, 15:16

Published 30 августа 2021, 15:16

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Бухгалтер школы идет под суд за хищение 600 тысяч рублей в Ростовской области

Бухгалтер школы идет под суд за хищение 600 тысяч рублей в Ростовской области

30 августа 2021, 15:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Мартановском районном суде Ростовской области рассматривают дело в отношении экс-бухгалтера школы №12 в хуторе Ильинов Елены Сердюковой, которая обвиняется в хищении денежных средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как установили следователи, Сердюкова во время работы в школе разработала преступную схему и тем самым похитила более 616 тысяч рублей. Похищенные средства принадлежали общеобразовательному учреждению.

Бывший бухгалтер обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то ест хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или употребления доверия).

«Судебное заседание назначено на 31 августа в Мартыновском районном суде Ростовской области», - отметили в региональной объединенной пресс-службе судов.

Ранее членов аксайской ОПГ обвинили в присвоении земли на 452 млн рублей.

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