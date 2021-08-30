Минтранс планирует ввести аудит такси в Ростовской области в скором времени

Участники заседания, посвященного совершенствованию транспортного обслуживания населения, сошлись во мнении, что в регионе следует создать рабочую группу, которая будет осуществлять контроль за пассажироперевозками. Они считают, что мониторинг за состоянием транспорта и качеством услуг позволит избавить рынок легкового такси от недобросовестных перевозчиков и монополистов.