Минтранс планирует ввести аудит такси в Ростовской области в скором времени

Posted 30 августа 2021, 14:04
Published 30 августа 2021, 14:04
Modified 11 сентября 2022, 15:13
Updated 11 сентября 2022, 15:13
В последние годы постоянно повышается востребованность частных пассажироперевозок, а потому возрастает и спрос на такси. Однако повышение спроса негативно влияет на качество предоставляемых услуг, и власти Ростовской области приняли решение взять процесс оказания услуг такси на контроль.
Участники заседания, посвященного совершенствованию транспортного обслуживания населения, сошлись во мнении, что в регионе следует создать рабочую группу, которая будет осуществлять контроль за пассажироперевозками. Они считают, что мониторинг за состоянием транспорта и качеством услуг позволит избавить рынок легкового такси от недобросовестных перевозчиков и монополистов.
Ранее сообщалось, что 16 экипажей социального такси приступят к работе на всей территории Ростовской области до конца 2021 года.