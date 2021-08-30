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Posted 30 августа 2021, 14:04

Published 30 августа 2021, 14:04

Modified 11 сентября 2022, 15:13

Updated 11 сентября 2022, 15:13

Минтранс планирует ввести аудит такси в Ростовской области в скором времени

Минтранс планирует ввести аудит такси в Ростовской области в скором времени

30 августа 2021, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области собираются создать рабочую группу, которая будет контролировать работу такси, об этом сообщили заксобрании региона.

В последние годы постоянно повышается востребованность частных пассажироперевозок, а потому возрастает и спрос на такси. Однако повышение спроса негативно влияет на качество предоставляемых услуг, и власти Ростовской области приняли решение взять процесс оказания услуг такси на контроль.

Участники заседания, посвященного совершенствованию транспортного обслуживания населения, сошлись во мнении, что в регионе следует создать рабочую группу, которая будет осуществлять контроль за пассажироперевозками. Они считают, что мониторинг за состоянием транспорта и качеством услуг позволит избавить рынок легкового такси от недобросовестных перевозчиков и монополистов.

Ранее сообщалось, что 16 экипажей социального такси приступят к работе на всей территории Ростовской области до конца 2021 года.

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#Диана Троянская#Общество#Новости
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