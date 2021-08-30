Мужчину осудили за нападение с ножом на полицейского в Ростовской области

Posted 30 августа 2021, 12:42
Published 30 августа 2021, 12:42
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В суде доказано, что Евгений Маслий находился в состоянии алкогольного опьянения, когда напал на участкового уполномоченного Отдела МВД России по Мартыновскому району. Мужчина ножом повредил форменную куртку полицейского, создавая реальную опасность для жизни оперуполномоченного.
«Приговором Мартыновского районного суда Евгений Маслий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.