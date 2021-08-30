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Posted 30 августа 2021, 12:42

Published 30 августа 2021, 12:42

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Мужчину осудили за нападение с ножом на полицейского в Ростовской области

Мужчину осудили за нападение с ножом на полицейского в Ростовской области

30 августа 2021, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мартыновский районный суд в Ростовской области назначил наказание местному жителю в виде лишения я свободы сроком на два года за применение насилия в отношении участкового, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В суде доказано, что Евгений Маслий находился в состоянии алкогольного опьянения, когда напал на участкового уполномоченного Отдела МВД России по Мартыновскому району. Мужчина ножом повредил форменную куртку полицейского, создавая реальную опасность для жизни оперуполномоченного.

«Приговором Мартыновского районного суда Евгений Маслий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

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