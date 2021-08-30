Мужчину осудили за нападение с ножом на полицейского в Ростовской области

«Приговором Мартыновского районного суда Евгений Маслий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 318 УК РФ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.