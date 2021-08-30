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Posted 30 августа 2021, 08:11

Published 30 августа 2021, 08:11

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Ростовский перинатальный центр продаст кислородную станцию за 1,8 млн рублей

Ростовский перинатальный центр продаст кислородную станцию за 1,8 млн рублей

30 августа 2021, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону перинатальный центр намерен продать с торгов кислородную станцию, пишет Bloknot-rostov.

Речь идет о специальном оборудовании, которое способно производить кислород. Его оценили в 1,8 миллиона рублей.

Объявление разместили еще в июне, но пока желающих сделать покупку не нашлось. Сама станция была построена для того, чтобы отказаться от закупок кислорода.

Ранее власти Ростовской области опровергли слухи о проблемах с поставками кислорода. До этого говорилось, что Краснодарский край сократит поставки медицинского кислорода, в том числе донской регион.

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#Экономика#Новости
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