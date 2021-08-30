Ростовский перинатальный центр продаст кислородную станцию за 1,8 млн рублей

Posted 30 августа 2021, 08:11
Published 30 августа 2021, 08:11
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Речь идет о специальном оборудовании, которое способно производить кислород. Его оценили в 1,8 миллиона рублей.
Объявление разместили еще в июне, но пока желающих сделать покупку не нашлось. Сама станция была построена для того, чтобы отказаться от закупок кислорода.
Ранее власти Ростовской области опровергли слухи о проблемах с поставками кислорода. До этого говорилось, что Краснодарский край сократит поставки медицинского кислорода, в том числе донской регион.