«Центр-инвест»: Стали известны результаты реализации ESG бизнес-модели

Свои выводы Высоков представил на вебинаре, который проходил в рамках взаимодействия Ассоциации банков России и Ассоциации развития финансовой грамотности.
Профессор рассказал о комплексном подходе банка «Центр-инвест», сочетающем в себе ESG-таксономию, ESG-планирование и ESG-организацию, ESG-управление рисками и ESG-отчетность. Впервые в мире он продемонстрировал баланс банка в метриках Целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных проектов. Также на основе анализа данных присутствующим предлагалось оценить пассивы финансового учреждения, состоящие из акционерного капитала привлеченных ESG-ресурсов и направления использования ESG-активов.
По словам В. В. Высокова, инвестиции банка «Центр-инвест» в ЦУР и нацпроекты составили более четверти трлн рублей. При этом вкладчики банка владеют полной информацией о том, сколько денег из их вкладов идут на достижение Целей устойчивого развития — на борьбу с нищетой, развитие инфраструктуры и национальных проектов, решение демографических вопросов, международное сотрудничество и др.
Отмечается, что ESG-банкинг рассчитан на долгосрочную прибыль в реальном секторе экономики. Бизнес-модель имеет большое количество преимуществ, и в некоторых странах, включая Россию, уже создана сеть из более чем восьмидесяти центральных банков и органов финансового надзора. Цель этой структуры — расширение масштабов зеленого финансирования, а также разработка рекомендаций относительно роли центробанков в изменении климата.
Разработчики ESG-банкинга считают, что переход к этой системе должен быть комплексным. Кроме того, он требует определенных финансовых затрат, поскольку заставляет рассматривать более широкий спектр рисков и горизонта планирования. Одновременно с этим инновационная бизнес-модель дает пользователям новые обширные возможности. Для эффективного использования системы специалисты Проектной группы «ESG-банкинг» Ассоциации банков России составили «Практические рекомендации банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга в России».