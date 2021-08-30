«Центр-инвест»: Стали известны результаты реализации ESG бизнес-модели

По словам В. В. Высокова, инвестиции банка «Центр-инвест» в ЦУР и нацпроекты составили более четверти трлн рублей. При этом вкладчики банка владеют полной информацией о том, сколько денег из их вкладов идут на достижение Целей устойчивого развития — на борьбу с нищетой, развитие инфраструктуры и национальных проектов, решение демографических вопросов, международное сотрудничество и др.