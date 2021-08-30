В Ростове осудили члена террористической ячейки, действовавшей в колонии в Калмыкии

Согласно материалам дела, мужчина примкнул к запрещенной организации около восьми лет назад, во время отбывания своего наказания в исправительной колонии. Роберт Эмиргамзаев не только стал придерживать идеологии организации, но и обучаться арабскому языку, посещать занятия, посвященные изучению экстремистской литературы на территории исправительной колонии, а также привлекать последователей среди заключенных.