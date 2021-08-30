В Ростове осудили члена террористической ячейки, действовавшей в колонии в Калмыкии

Posted 30 августа 2021, 13:57
Published 30 августа 2021, 13:57
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В понедельник, 30 августа, состоялось слушание дела жителя Дагестана Роберта Эмиргамзаева, обвиняемого в участии в террористической ячейке «Исламского государства», возникшей на территории исправительной колонии в 2013 году. Организация запрещена на территории Российской Федерации.
Согласно материалам дела, мужчина примкнул к запрещенной организации около восьми лет назад, во время отбывания своего наказания в исправительной колонии. Роберт Эмиргамзаев не только стал придерживать идеологии организации, но и обучаться арабскому языку, посещать занятия, посвященные изучению экстремистской литературы на территории исправительной колонии, а также привлекать последователей среди заключенных.
В декабре 2019 года деятельность запрещенной организации была прекращена правоохранителями. А 30 августа состоялся суд, в результате которого Роберта Эмиргамзаева признали виновным и осудили на еще 5,5 лет пребывания в колонии особого режима.
Сообщается, что обвиняемый по-прежнему может обжаловать решение суда, если подаст апелляцию в течение 10 дней со дня получения копии приговора.
Ранее был осужден другой заключенный колонии, который занимался вербовкой террористов в колонии Ставрополья.