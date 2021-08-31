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Posted 31 августа 2021, 08:42

Published 31 августа 2021, 08:42

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Бизнесмен в Новочеркасске незаконно уволил беременную сотрудницу

Бизнесмен в Новочеркасске незаконно уволил беременную сотрудницу

31 августа 2021, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новочеркасске индивидуальный предприниматель незаконно уволил сотрудницу, которая находилась в отпуске по беременности и родам, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В приказе на увольнение значилось, что женщину уволили из-за прекращения деятельности организации. На самом деле, как показала прокурорская проверка, предприятие продолжало работать.

По предписанию прокуратуры уволенную сотрудницу восстановили на той же должности. Бизнесмену грозит наказание за нарушение трудового законодательства.

Ранее в Ростове из областного ГУФСИН России уволили сотрудника следственного изолятора. которого подозревали в переписке интимного характера с двумя несовершеннолетними девочками.

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