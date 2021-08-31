Бизнесмен в Новочеркасске незаконно уволил беременную сотрудницу

В Новочеркасске индивидуальный предприниматель незаконно уволил сотрудницу, которая находилась в отпуске по беременности и родам, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В приказе на увольнение значилось, что женщину уволили из-за прекращения деятельности организации. На самом деле, как показала прокурорская проверка, предприятие продолжало работать. По предписанию прокуратуры уволенную сотрудницу восстановили на той же должности. Бизнесмену грозит наказание за нарушение трудового законодательства. Ранее в Ростове из областного ГУФСИН России уволили сотрудника следственного изолятора. которого подозревали в переписке интимного характера с двумя несовершеннолетними девочками. Материалы по теме В Курганской области уволили инспектора, разоблачившего нелегальную VIP-охоту