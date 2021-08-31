В Ростовской области 481 человек заболел коронавирусом за сутки

Posted 31 августа 2021, 09:16
Published 31 августа 2021, 09:16
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Заболевшие живут в 53 городах и районах, в том числе Ростове, Азове, Новочеркасске и Гуково. В стационарах снизилось число пациентов, сейчас в них числятся 4004 заболевших.
Умерли за сутки 19 женщин и 9 мужчин, которым было от 44 до 95 лет. Они страдали хроническими заболеваниями.
С начала пандемии заболели 124411 граждан, выздоровели 107471 человек. Жертвами инфекции стали 5988 граждан.
Вакцинацию против коронавируса прошли 1,4 тысячи местных жителей.