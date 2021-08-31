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Posted 31 августа 2021, 09:16

Published 31 августа 2021, 09:16

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

В Ростовской области 481 человек заболел коронавирусом за сутки

В Ростовской области 481 человек заболел коронавирусом за сутки

31 августа 2021, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области зарегистрировали еще 481 случай заболевания коронавирусом, заявили в облправительстве.

Заболевшие живут в 53 городах и районах, в том числе Ростове, Азове, Новочеркасске и Гуково. В стационарах снизилось число пациентов, сейчас в них числятся 4004 заболевших.

Умерли за сутки 19 женщин и 9 мужчин, которым было от 44 до 95 лет. Они страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии заболели 124411 граждан, выздоровели 107471 человек. Жертвами инфекции стали 5988 граждан.

Вакцинацию против коронавируса прошли 1,4 тысячи местных жителей.

Ранее в Ростовской области назвали подробности смягчения ограничений.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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