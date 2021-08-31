В Ростовской области осудили водителя фуры, допустившего аварию с двумя погибшими

Происшествие случилось в январе прошлого года. Осужденный, управляя грузовиком Scania выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли водитель автобуса и водитель одной из легковых машин, задействованных в аварии.