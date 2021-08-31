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Posted 31 августа 2021, 10:28

Published 31 августа 2021, 10:28

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

В Ростовской области осудили водителя фуры, допустившего аварию с двумя погибшими

В Ростовской области осудили водителя фуры, допустившего аварию с двумя погибшими

31 августа 2021, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аксайский районный суд в Ростовской области признал виновным водителя, допустившего ДТП, в котором погибли два человека, сообщают в прокуратуре региона.

Происшествие случилось в январе прошлого года. Осужденный, управляя грузовиком Scania выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли водитель автобуса и водитель одной из легковых машин, задействованных в аварии.

По решению суда мужчина осужден на четыре года в колонии-поселении. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее в Ростовской области в результате лобового столкновения пострадали трое взрослых и маленькая девочка. Также ранее стало известно о том, что несовершеннолетний пассажир мотоцикла разбился насмерть в Ростовской области.

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