В Ростовской области осудили водителя фуры, допустившего аварию с двумя погибшими

Posted 31 августа 2021, 10:28
Published 31 августа 2021, 10:28
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Происшествие случилось в январе прошлого года. Осужденный, управляя грузовиком Scania выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли водитель автобуса и водитель одной из легковых машин, задействованных в аварии.
По решению суда мужчина осужден на четыре года в колонии-поселении. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что ранее в Ростовской области в результате лобового столкновения пострадали трое взрослых и маленькая девочка. Также ранее стало известно о том, что несовершеннолетний пассажир мотоцикла разбился насмерть в Ростовской области.