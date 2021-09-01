Кандидаты в депутаты Государственной думы 2021 года

ЦИК уже была проведена процедура для объективности составления списка в бюллетени, по ее результатам партии на выборы в Госдуму в 2021, заняли места в документе, который потом получат избиратели. Проголосовать за кандидата в выборах в Госдуму можно в течение трех суток во время даты проведения. Время мероприятия было продлено в связи с предполагаемым большим потоком граждан на участки, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом и для удобства избирателей.