Кандидаты в депутаты Государственной думы 2021 года

Posted 1 сентября 2021, 17:40
Published 1 сентября 2021, 17:40
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
По итогам социальных исследований, минимальный порог смогут преодолеть ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. По мнению ряда политологов и итогам анализа, в теории есть шансы на прохождение в парламент у РППСС и некоторых малых объединений, таких как “Новые люди”.
На выборах в Госдуму в 2021 году поддержать кандидата можно с 17 по 19 сентября. Был принят закон, который позволяет осуществлять выборы в течение большего промежутка времени. Ожидается, что проведение в течение такого большого промежутка времени снизит поток избирателей, что важно в период распространения коронавируса.
Чтобы снизить вероятность передачи вируса, всем избирателям рекомендуется использовать средства для индивидуальной защиты, если есть возможность - можно воспользоваться ДЭГ, которое действует в Ростовской области. Чтобы минимизировать поток людей, было решено продлить срок работы участков.
Согласно постановлению ЦИК, зарубежные участковые комиссии будут самостоятельно решать, как долго проводить голосование. По действующему законодательству Госдума избирается на срок 5 лет. По постановлению ЦИК, всего на выборы в Госдуму в 2021 году планируется выделить 21,4 млрд рублей.
Избирком не допускают кандидатов по разным причинам - к основным относят владение активами за рубежом, причастность к экстремистским организациям, из-за признания собранных подписей недействительными, недостоверными. По последним данным, в России в 2021 всего зарегистрировано 34 политические партии, только 2 из них не смогут принять участие в выборах.
Отмечается, что партии, которые уже имеют место в Думе по списку партии, могут не собирать подписи. Льготы имеют такие партии, как “Зеленые”, ЕР, “Партия Роста”, “Родина” и некоторые иные.
По последним данным, ростовский избирком зарегистрировал более 50 кандидатов по округам на предстоящие выборы. Два кандидата не представили в комиссию требуемые документы. Отмечается, что наиболее конкурентными стали Нижнедонской и Таганрогский округа, где за место в Думе будут бороться наибольшее число кандидатов.
Во всех одномандатных округах области, которых всего 7, были представители от КПРФ, которая позиционируется как преемник партии коммунистов Советского Союза. Будет также ЛДПР (оппозиционная партия), ЕР, “Новые люди” и “Справедливая Россия”, РПСС.
ЦИК уже была проведена процедура для объективности составления списка в бюллетени, по ее результатам партии на выборы в Госдуму в 2021, заняли места в документе, который потом получат избиратели. Проголосовать за кандидата в выборах в Госдуму можно в течение трех суток во время даты проведения. Время мероприятия было продлено в связи с предполагаемым большим потоком граждан на участки, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом и для удобства избирателей.
Предвыборные сведения не должны выкладываться с 29 августа. Ожидается, что 14 сентября не будут публиковаться прогнозы и опросы. Мероприятия по агитации будут остановлены накануне выборов. Действие по опубликованию и обнародованию результатов выборов будет завершено 9 октября.
Представлено 14 объединений, принимающих участие в борьбе. Каждое из них прошло регистрацию в ЦИК, которая сформировала перечень кандидатов. В бюллетенях для избирателей партии расположены в порядке, который был определен по результатам жеребьевки.
Каждая из партий, которая была допущена до участия, имеет собственную программу. Изучить ее могут все избиратели, чтобы ознакомиться с плюсами кандидатов и поддержать выбранную партию.
Отмечается, что кандидаты выдвигаются от объединений, которые успешно прошли регистрирование. Согласно прогнозам, которые были сделаны аналитиками, необходимую границу гарантированно преодолели такие партии, как КПРФ, ЛДПР, ЕР и СР. При планировании события стало известно, что несколько претендентов отказались от борьбы в добровольном порядке. Ряд политиков получили отказ в участии.
Наиболее широкое обсуждение вызвали отказы в участии Бориса Вишневского и Льва Шлосберг от партии “Яблоко”, а также Павла Грудинина. В некоторых субъектах РФ ожидается выбор глав региона - Ростовская область не входит в список данных субъектов.
Голосование в РФ будет осуществлено согласно установленным нормам профилактики для избежания массовых заражений. Это связано с продолжением пандемии. С собой избирателям рекомендуется взять средство для защиты дыхательных путей (маску) и перчатки. Другое важное изменение: есть возможность отдать голос в удаленном формате онлайн, при помощи электронного доступа. Дистанционное голосование становится доступным, в том числе и для Ростова-на-Дону и области.
В настоящее время у специалистов нет сведений о том, сколько избирателей планируют отдать свои голоса в электронном формате. Есть информация о том, что для удаленного голосования потребуется код.
Известно, что на депутатское место в Госдуме в Ростовской области претендуют от 8 до 15 человек. В семи одномандатных округах за победу намерены бороться свыше 50 кандидатов, еще более 100 могут попасть в Думу по спискам объединений.
В одномандатных округах планируют участвовать в выборах кандидаты от 13 партий и 2 самовыдвиженца. Среди кандидатов много опытных, которые смогли доказать свою способность к конкуренции в ранее проводимых кампаниях. К ним относят четырех действующих депутатов Госдумы 7 созыва.
Это Лариса Тутова, Антон Гетта, Виктор Дерябкин, Михаил Емельянов. Помимо этого, это 7 депутатов Заксобрания региона,, а также депутаты городских дум Ростова, Волгодонска и прочих регионов. Наиболее конкурентная борьба ожидается в Нижнедонском и Таганрогском округах.
Особенность Белокалитвинского округа состоит в том, что каждый из кандидатов является новой фигурой в областной политике. В самом малочисленном Волгодонском округе всего шесть кандидатов.
Кандидаты в Госдуму могут выдвигаться только от зарегистрированных в России партий. Согласно прогнозам, которые были выполнены аналитиками ВЦИОМ, требуемый лимит для получения мест с абсолютной вероятностью получат кандидаты партий от КПРФ, ЕР, СР, от ЛДПР.
Перед организацией выборов депутатов Государственной Думы стало известно, что некоторые кандидаты на добровольных началах убрали свою кандидатуру. Однако некоторые из политиков получили отказ в участии. Есть отказы, которые вызвали масштабное обсуждение и оказались наиболее известными.
К ним относят снятие Льва Шлосберга, Бориса Вишневского, Павла Грудинина. По данным новостей, Московский городской суд признал законным решение отказать в регистрации основателю движения “Общество. Будущее” Роману Юнеману.
В единый день голосования ожидается организация выборных кампаний различного уровня, в том числе и выбора депутатов Госдумы, глав 12 субъектов Федерации. В прошлые периоды голосование было организовано в конце второй недели сентября, но теперь оно осуществляется в конце первого месяца осени.
Выборы глав субъектов Федерации не будут проводиться в Ростове-на-Дону. Однако на избрание в парламент претендуют свыше 100 кандидатов. По прогнозам политологов, по итогам кампании донская депутация в Думе может составить около 12-14 человек. На переизбрание претендуют 4 действующих депутата.
Наиболее конкурентная борьба ожидается в Нижнедонском и Таганрогском округах. В Нижнедонском будет конкуренция между двумя соперниками от “Единой России” и “Справедливой России”.
Отмечается, что на старте кампаний у кандидатов значительно отличаются возможности - по данным последнего публичного финансового отчета, самый внушительный избирательный фонд аккумулировал Антон Гетта.
Жители Ростовской области смогут поддержать выбранного кандидата, прибыв на участок, который расположен рядом с домом, либо проголосовав дистанционно. Чтобы отдать голос удаленно, достаточно на портале “Госуслуги” перейти в раздел выборов в собственном кабинете.
Потребуется выбрать способ участия в мероприятии. Воспользоваться услугой можно при условии подтвержденной записи учета. Чтобы получить возможность голосовать дома или удаленно, все сведения должны быть одинаковыми с регистром избирателей.
Требования к избирателям:
Чтобы участвовать в выборах, если нет возможности прийти на участок по прописке, нужно заполнить специальное заявление. При необходимости его можно отозвать и подать снова, но сделать это следует не позднее окончания 13.09.
Подача заявки для участия в удаленном голосовании может быть недоступна, если сведения учетной записи не сопоставляются с данными в регистре избирателей или если запись не была подтверждена. В таком случае рекомендуется пройти регистрацию на портале и проверить личные данные, при необходимости внести корректировку.
Проголосовать дистанционно можно будет с 8 утра 17 сентября до 20 вечера 19 сентября по мск. Чтобы отдать свой голос удаленно, потребуется ПК или гаджет с браузером и доступом к интернету.
На участках будут действовать меры по защите от коронавируса. По информации из новостей, те, кто будет работать в помещениях участков, должны сделать прививку от коронавирусной инфекции. Чтобы избежать масштабного скопления людей, выборы будут проходить в течение нескольких суток. Есть возможность отдать свой голос дома, предусмотрена возможность голосования для людей с ограниченными возможностями и военнослужащих.
Помимо этого, ожидается закупка защитных экранов и перегородок, чтобы снизить вероятность заражения во время выборов. Избирателям рекомендовано надеть маску и перчатки, использовать индивидуальные ручки. Перед входом в помещение на участок оборудуется пункт, где можно продезинфицировать руки.
Ожидается, что в Ростовской области в день голосования около 50% избирательных участков будут оснащены наблюдением. Планируется введение цифрового наблюдения на участках, где больше всего избирателей. Трансляция будет вестись круглые сутки в режиме реального времени. Помимо выборов депутатов Госдумы, жителям предстоит выбрать депутатов в городских и сельских поселениях.
В этом году созданы условия для того, чтобы поток людей на участках был не слишком значительным, - можно принять участие в электронном голосовании или отдать свой голос на любом удобном участке в том месте, где находится кандидат. Для этого подается заявка в избирательную комиссию или “Госуслуги”, МФЦ.
Чтобы уточнить номер и точный адрес своего участка, можно воспользоваться поиском на сайте ЦИК. Что потребуется ввести - свой адрес, который указан, как в паспорте. Обязательно указать номер дома. При вводе данных нужный адрес высвечивается автоматически.
Список кандидатов уже составлен избирательными комиссиями. Около 7 000 кандидатов было зарегистрировано на муниципальных выборах в Ростовской области. По данным новостей, о своем выдвижении сообщили около 7 200 кандидатов, из них зарегистрированы 6974, в том числе почти 6 000 - по предложениям политических объединений.
Ожидается проведение более 400 кампаний по выборам депутатов. Одновременно с выборами в нижнюю палату будут проводиться прямые выборы 9 глав субъектов страны и 39 региональных парламентов.
В Ростове-на-Дону была проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ. Согласно действующим законам, период агитации начинается за 28 суток до голосования. Действует прием заявлений для участия в удаленном голосовании.
По последним данным, в Ростове-на-Дону преобладает агитация за ЕР. Присутствуют также билборды с агитацией на КПРФ и “Справедливую Россию”. Парламентские партии работают над агитацией онлайн через интернет. Отмечается, что из непарламентских партий в социальных сетях наиболее активны малые новые партии.