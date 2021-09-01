Новости среды в Ростове о пропавших людях и двадцати первых классах

Без вести пропавшие
Только за лето в Ростовской области приняли 330 заявлений о пропаже людей. При этом больше всего, 117 человек, пропали за август, это больше, чем в любой из месяцев последних девяти лет.
Из-за пугающей статистики жителям Ростовской области напомнили, что они безопасность близких находится в их руках.
Рекордное количество первоклассников
1 сентября в школе № 75 Ростова-на-Дону начали обучения сразу 20 первых классов. Это рекордное количество первоклассников за все годы, двумя годами ранее в этой же школе набрали 16 первых классов.
В 2021-2022 учебном году в ростовской школе кто-то будет учиться в 1 «Ф». Всего же школа, рассчитанная на 1340 учеников, приняла свыше четырех тысяч детей.
Погода в сентябре
Сентябрь в Ростовской области начнется с похолодания, днем ожидается +20…+28 С, по ночам будет по-осеннему холодно, +15…+20 С. При этом в середине первой декады ночами станет еще холоднее, около +10 С, а в западных и северных районах не выше +6 С. Также в первые дни сентября возможны сильные дожди.
В остальные декады месяца температура воздуха ожидается в пределах нормы, в середине сентября +20…+25 С, в конце +12…+17 С. Также во второй и третьей декадах возможны дожди, в середине месяца с грозами.