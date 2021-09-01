Новости среды в Ростове о пропавших людях и двадцати первых классах

Сентябрь в Ростовской области начнется с похолодания, днем ожидается +20…+28 С, по ночам будет по-осеннему холодно, +15…+20 С. При этом в середине первой декады ночами станет еще холоднее, около +10 С, а в западных и северных районах не выше +6 С. Также в первые дни сентября возможны сильные дожди.