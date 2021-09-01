rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новости среды в Ростове о пропавших людях и двадцати первых классах

1 сентября 2021, 15:22
Фото: bublikhaus / freepik.com
За лето в Ростовской области пропало рекордное количество людей, а в одной из ростовских школ сформировали 20 первых классов, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Без вести пропавшие

Только за лето в Ростовской области приняли 330 заявлений о пропаже людей. При этом больше всего, 117 человек, пропали за август, это больше, чем в любой из месяцев последних девяти лет.

Фото: https://vk.com/lizaalert_rostov

Из-за пугающей статистики жителям Ростовской области напомнили, что они безопасность близких находится в их руках.

Рекордное количество первоклассников

1 сентября в школе № 75 Ростова-на-Дону начали обучения сразу 20 первых классов. Это рекордное количество первоклассников за все годы, двумя годами ранее в этой же школе набрали 16 первых классов.

Фото: Медиахолдинг1Mi

В 2021-2022 учебном году в ростовской школе кто-то будет учиться в 1 «Ф». Всего же школа, рассчитанная на 1340 учеников, приняла свыше четырех тысяч детей.

Погода в сентябре

Сентябрь в Ростовской области начнется с похолодания, днем ожидается +20…+28 С, по ночам будет по-осеннему холодно, +15…+20 С. При этом в середине первой декады ночами станет еще холоднее, около +10 С, а в западных и северных районах не выше +6 С. Также в первые дни сентября возможны сильные дожди.

Фото: pexels.com

В остальные декады месяца температура воздуха ожидается в пределах нормы, в середине сентября +20…+25 С, в конце +12…+17 С. Также во второй и третьей декадах возможны дожди, в середине месяца с грозами.

Материалы по теме
Комплексная застройка левого берега в Ростове может начаться до конца годаВ Ростове-на-Дону открыли самую большую школу в регионеВласти Ростова опровергли обучение в подвале девятиклассников одной из школ
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00