Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ-2021

Восточный экономический форум – крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, учрежденное указом Президента Российской Федерации. С 2017 года в рамках ВЭФ было заключено свыше 700 соглашений на общую сумму около 9 трлн. рублей. В этом году на площадках форума состоится пленарное заседание с участием Президента РФ, а также несколько панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов с представителями стран-партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Страховой Дом ВСК в рамках форума планирует заключение соглашений о стратегическом партнерстве с Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Приморского края» и Приморской торгово-промышленной палатой. Подписание договоров запланировано на 2 и 3 сентября в 11:00.
Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК, также станет участником дискуссии, посвященной теме применения высоких технологий в медицине, которая состоится в рамках сессии «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» 3 сентября. Спикеры и участники дискуссии обсудят в целом перспективы цифровизации медицинской отрасли, а также возможности внедрения инновационных технологий в отрасль на Дальнем Востоке.
«Страховой Дом ВСК показал лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. У нашей компании большой опыт применения цифровых технологий, в частности мы активно развиваем телемедицину – в прошлом году мы отметили почти пятикратный рост востребованности дистанционных сервисов в рамках ДМС. Кроме того, Приморье считается одним из ключевых регионов для ВСК, мы видим широкие перспективы для развития бизнеса компании на Дальнем Востоке, поэтому участие в форуме для нас действительно большое событие», - отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.