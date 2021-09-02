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Росприроднадзор выявил загрязнение реки Дон нефтепродуктами в Ростовской области

2 сентября 2021, 15:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ходе мониторинга экологического состояния реки Дон в Ростовской области, были обнаружены нефтепродукты и взвешенные вещества, сообщили на сайте Росприроднадзора.

В ведомстве сообщили, что исследование будет проводится в три этапа на участке с общей протяженностью 230 километров от Ростова-на-Дону до Цимлянского водохранилища. На сегодняшний день уже было отобрано 250 проб воды и донных осадков на 21 точке.

На сегодняшний день результаты проверки показали, что в некоторых участках обнаруженные нефтепродукты и взвешенные вещества превышают предельно допустимые нормы концентрации.

Однако, как отметили в ведомстве, выводы делать еще рано, так как не все этапы проверки были завершены. Говорить об итогах исследования можно будет только когда будет заметна динамика состояния реки.

Напомним, что минприроды Ростовской области сообщило причины массовой гибели диких уток в Темернике. При этом в пробах погибших в реке Темерник в Ростове-на-Дону уток вируса птичьего гриппа не обнаружили. Также ранее эксперт рассказал, как увеличить поголовье осетровых в Ростовской области.

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#Новости#Антонина Каршина#Происшествия
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