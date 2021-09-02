В ростовские реки вернулась шемая

По словам Дудкина, в прошлом эта рыба во множестве водилась в Азовском и Черном морях, реках Дон и Кубань. Но в середине прошлого столетия ее популяция начала резко сокращаться. Причиной этого послужило строительство гидроузлов — в Ростовской области тогда появилось Цимлянское водохранилище, в Краснодарском крае — Федоровское и Краснодарское. И после этого ученые начали замечать, что шемая пропала из рек Кубань и Дон, предпочитая нереститься в предкавказских реках. Повлияло на поведение рыбки и то, что дно водоемов заиливалось из-за распашки земель, а шемая любит чистую воду.