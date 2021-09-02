В ростовские реки вернулась шемая

Posted 2 сентября 2021,, 17:40
Published 2 сентября 2021,, 17:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Впрочем, ученые-зоологи считают, что торжествовать еще рано. Доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин объяснил, почему пока нельзя снимать запрет на вылов шемаи. Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону.
По словам Дудкина, в прошлом эта рыба во множестве водилась в Азовском и Черном морях, реках Дон и Кубань. Но в середине прошлого столетия ее популяция начала резко сокращаться. Причиной этого послужило строительство гидроузлов — в Ростовской области тогда появилось Цимлянское водохранилище, в Краснодарском крае — Федоровское и Краснодарское. И после этого ученые начали замечать, что шемая пропала из рек Кубань и Дон, предпочитая нереститься в предкавказских реках. Повлияло на поведение рыбки и то, что дно водоемов заиливалось из-за распашки земель, а шемая любит чистую воду.
Ученый отметил, что хотя сейчас шемаи опять стало много в ростовских реках, исключать ее из Красной книги пока рано. Дело в том, что ее численность в последнее время поддерживалась искусственным путем. И теперь задача специалистов — определить, сможет ли рыба размножаться самостоятельно. Так что решение об исключении шемаи из Красной книги после исследования будет принимать Минприроды.