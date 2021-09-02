Воспитание чемпиона: как ростовский паралимпиец установил мировой рекорд

Posted 2 сентября 2021,, 20:54
Published 2 сентября 2021,, 20:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сегодня Владимир — член донской сборной, чемпион мира по легкой атлетике. На паралимпийских играх в Японии он завоевал золото в толкании ядра и поставил новый мировой рекорд. К своей мечте спортсмен шел восемнадцать лет, сообщает КП-Ростов-на Дону.
Как рассказала журналистам тренер паралимпийца Ольга Исупова, при рождении Владимиру Свиридову были поставлены диагнозы ДЦП и тетрапарез. Но отец с матерью будущего чемпиона не опустили руки, а стали тренировать мальчика. Сначала он занимался дзюдо, а затем отец привел сына в спортивную секцию — на легкую атлетику.
Исупова занималась с Владимиром бегом (спринт на 100 метров), метанием диска, прыжками в длину. В 2011 году он завоевал чемпионский титул на олимпиаде в Новой Зеландии. Затем стал бронзовым призером в Лондоне. А потом вдруг — разочарование: в 2016 году сборная не поехала на соревнования в Рио-де-Жанейро. Но зато в 2019 году Владимир вновь получил чемпионское звание.
«Когда толкание ядра включили в олимпийскую программу, мы стали заниматься конкретно только им. Все силы направили на это. Он уже был чемпионом и России, и Европы, и мира. Только не хватало олимпийской медали. И теперь — полный комплект!», — резюмировала Ольга Исупова.