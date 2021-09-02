rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2021,, 20:54

Published 2 сентября 2021,, 20:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Воспитание чемпиона: как ростовский паралимпиец установил мировой рекорд

2 сентября 2021, 20:54
Владимир Свиридов появился на свет с тяжелым заболеванием, которое могло поставить крест на его полноценной жизни. Но родители не сдались и вырастили настоящего атлета. Свиридов стал параолимпийцем и недавно установил мировой рекорд.

Сегодня Владимир — член донской сборной, чемпион мира по легкой атлетике. На паралимпийских играх в Японии он завоевал золото в толкании ядра и поставил новый мировой рекорд. К своей мечте спортсмен шел восемнадцать лет, сообщает КП-Ростов-на Дону.

Как рассказала журналистам тренер паралимпийца Ольга Исупова, при рождении Владимиру Свиридову были поставлены диагнозы ДЦП и тетрапарез. Но отец с матерью будущего чемпиона не опустили руки, а стали тренировать мальчика. Сначала он занимался дзюдо, а затем отец привел сына в спортивную секцию — на легкую атлетику.

Исупова занималась с Владимиром бегом (спринт на 100 метров), метанием диска, прыжками в длину. В 2011 году он завоевал чемпионский титул на олимпиаде в Новой Зеландии. Затем стал бронзовым призером в Лондоне. А потом вдруг — разочарование: в 2016 году сборная не поехала на соревнования в Рио-де-Жанейро. Но зато в 2019 году Владимир вновь получил чемпионское звание.

«Когда толкание ядра включили в олимпийскую программу, мы стали заниматься конкретно только им. Все силы направили на это. Он уже был чемпионом и России, и Европы, и мира. Только не хватало олимпийской медали. И теперь — полный комплект!», — резюмировала Ольга Исупова.

#Спорт#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41