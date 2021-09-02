Воспитание чемпиона: как ростовский паралимпиец установил мировой рекорд

Исупова занималась с Владимиром бегом (спринт на 100 метров), метанием диска, прыжками в длину. В 2011 году он завоевал чемпионский титул на олимпиаде в Новой Зеландии. Затем стал бронзовым призером в Лондоне. А потом вдруг — разочарование: в 2016 году сборная не поехала на соревнования в Рио-де-Жанейро. Но зато в 2019 году Владимир вновь получил чемпионское звание.