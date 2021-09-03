В стационарах Ростова-на-Дону лечатся почти 1,5 тысячи ковидных больных

В Ростове-на-Дону по-прежнему сохраняется один из самых высоких показателей заболеваемости в регионе, администрация города сообщает, что к 3 сентября под наблюдением медиков оказались 6540 человек.
Более того, 1467 жителей Ростова-на-Дону стали пациентами ковидных госпиталей, развернутых на базе городских больниц № 1, № 20, № 6 и КДЦ «Здоровье». Также сообщается, что из-под наблюдения медиков вышли 58 ростовчан.
Однако показатели заболеваемости в городе остаются по-прежнему высокими. В пятницу, 3 сентября, были выявлены еще 194 случая заражения среди жителей Ростова-на-Дону, а также зафиксирована смерть 15 горожан в результате заболевания коронавирусом.