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В стационарах Ростова-на-Дону лечатся почти 1,5 тысячи ковидных больных

3 сентября 2021, 12:41
Фото: rostov-gorod.ru
госпиталь
В Ростове-на-Дону в ковидных госпиталях лечение проходят 1467 больных коронавирусом, об этом сообщили в городской администрации.

В Ростове-на-Дону по-прежнему сохраняется один из самых высоких показателей заболеваемости в регионе, администрация города сообщает, что к 3 сентября под наблюдением медиков оказались 6540 человек.

Более того, 1467 жителей Ростова-на-Дону стали пациентами ковидных госпиталей, развернутых на базе городских больниц № 1, № 20, № 6 и КДЦ «Здоровье». Также сообщается, что из-под наблюдения медиков вышли 58 ростовчан.

Однако показатели заболеваемости в городе остаются по-прежнему высокими. В пятницу, 3 сентября, были выявлены еще 194 случая заражения среди жителей Ростова-на-Дону, а также зафиксирована смерть 15 горожан в результате заболевания коронавирусом.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о смягчении коронавирусных ограничений.

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