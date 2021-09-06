В Ростове на Большой Садовой высадят лаванду за 1,3 млн руб по поручению Логвиненко

Конкурс объявило управление ЖКХ Кировского района города, в техническом задании указано, что исполнителю необходимо высадить на улице узколистную лаванду. Всего вдоль Большой Садовой посадят 5,5 тысячи кустов лаванды. Все они должны быть без признаков болезни или повреждений вредителями.