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Posted 6 сентября 2021, 15:09

Published 6 сентября 2021, 15:09

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

В Ростове на Большой Садовой высадят лаванду за 1,3 млн руб по поручению Логвиненко

В Ростове на Большой Садовой высадят лаванду за 1,3 млн руб по поручению Логвиненко

6 сентября 2021, 15:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На благоустройство улицы Большой Садовой в Ростове-на-Дону потратят 1,38 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Конкурс объявило управление ЖКХ Кировского района города, в техническом задании указано, что исполнителю необходимо высадить на улице узколистную лаванду. Всего вдоль Большой Садовой посадят 5,5 тысячи кустов лаванды. Все они должны быть без признаков болезни или повреждений вредителями.

Общая площадь лаванды составит 820 квадратных метров, но на каких именно участках улицы она появится, не сообщается. Выполнить работы по озеленению необходимо до 10 октября.

Напомним, с предложением высадить на Большой Садовой лаванду выступил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По словам сити-менеджера, лаванда хорошо смотрится и приятно пахнет.

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