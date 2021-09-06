В Ростове на Большой Садовой высадят лаванду за 1,3 млн руб по поручению Логвиненко

Posted 6 сентября 2021, 15:09
Published 6 сентября 2021, 15:09
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Конкурс объявило управление ЖКХ Кировского района города, в техническом задании указано, что исполнителю необходимо высадить на улице узколистную лаванду. Всего вдоль Большой Садовой посадят 5,5 тысячи кустов лаванды. Все они должны быть без признаков болезни или повреждений вредителями.
Общая площадь лаванды составит 820 квадратных метров, но на каких именно участках улицы она появится, не сообщается. Выполнить работы по озеленению необходимо до 10 октября.
Напомним, с предложением высадить на Большой Садовой лаванду выступил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По словам сити-менеджера, лаванда хорошо смотрится и приятно пахнет.