Детский омбудсмен Волынец заявила, что нужно ввести смертную казнь для педофилов

По словам омбудсмена, минимальное наказание, которое должны получать педофилы — пожизненное заключение в тюрьмах для особо опасных преступников. Но в идеале к ним должна применяться смертная казнь, убеждена Волынец. Об этом сообщает RT.
Она также отметила, что люди, осужденные за аналогичные преступления, должны отбывать наказание в условиях строгого режима и без возможности смягчения приговора. Ирина Волынец добавила, что это — требование общественности, потому что число преступных деяний в отношении детей не уменьшается.
Напомним, накануне в городе Киселевске Кемеровской области после выхода из школы бесследно исчезли две десятилетние девочки. На следующий день их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в подвале заброшенного дома. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 41-летний житель Киселевска, ранее уже отбывавший срок за изнасилование.