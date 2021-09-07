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Детский омбудсмен Волынец заявила, что нужно ввести смертную казнь для педофилов

7 сентября 2021, 19:12
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что высшая мера наказания нужна для террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их.

По словам омбудсмена, минимальное наказание, которое должны получать педофилы — пожизненное заключение в тюрьмах для особо опасных преступников. Но в идеале к ним должна применяться смертная казнь, убеждена Волынец. Об этом сообщает RT.

Она также отметила, что люди, осужденные за аналогичные преступления, должны отбывать наказание в условиях строгого режима и без возможности смягчения приговора. Ирина Волынец добавила, что это — требование общественности, потому что число преступных деяний в отношении детей не уменьшается.

Напомним, накануне в городе Киселевске Кемеровской области после выхода из школы бесследно исчезли две десятилетние девочки. На следующий день их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в подвале заброшенного дома. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 41-летний житель Киселевска, ранее уже отбывавший срок за изнасилование.

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