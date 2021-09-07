Детский омбудсмен Волынец заявила, что нужно ввести смертную казнь для педофилов

Она также отметила, что люди, осужденные за аналогичные преступления, должны отбывать наказание в условиях строгого режима и без возможности смягчения приговора. Ирина Волынец добавила, что это — требование общественности, потому что число преступных деяний в отношении детей не уменьшается.